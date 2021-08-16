Донбасс. Главное за день: в Славянске протестуют медики, на фронте затишье

Коротко о главных событиях 16 августа, которые важны для украинского востока.

СБУ выявила десятки схронов оружия на Донбассе

По данным спецслужбы, с начала года в Луганской области установили местонахождение более 40 тайников. Из них изъяли тысячи единиц оружия и боеприпасов незаконных формирований. Среди обнаруженного – реактивный пехотный огнемет производства России. Также в Покровском районе Донецкой области правоохранители изъяли из тайника так называемого «Батальона Восток» автомат, гранаты, почти 3 тысячи патронов различного калибра и прочее.

Ситуация на фронте

Три раза российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня за сутки 15 августа. Потерь нет. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня на передовой – тихо. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Полиция рассматривает три версии гибели мера Кривого Рога

Об этом сообщил начальник полиции Днепропетровской области Анатолий Щадило. По его словам, среди основных версий: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием. Напомним, 15 августа в собственном доме нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Рядом с ним лежало оружие. По факту смерти Павлова открыто уголовное производство.

В Славянске протестовали медики

Требовали выплатить зарплату, которую им не платят с июня. Об этом сообщает сайт города 6262. Участники акции протеста обвиняют в сложившейся ситуации руководство больницы и местные власти. Чиновники, в свою очередь, объясняют, что Национальная служба здоровья не перечисляет больнице деньги в полном объеме. Всего работникам Славянской горбольницы задолжали около 7 млн гривен заработной платы.

Комиссия проанализирует эффективность деятельности Донецкого медуниверситета

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. По результатам анализа примут решение о дальнейшей деятельности университета и его филиалов. Напомним, что Донецкий медуниверситет – вуз-переселенец. Сегодня он базируется в Краматорске, Мариуполе и Кропивницком. Последний филиал после окончания 2020/21 учебного года было решено ликвидировать. Это вызвалопротесты студентов и коллектива.

И еще в регионе

Мобильные отделения «Ощадбанка» в Донецкой области не будут работать с 16 по 20 августа, поскольку находятся на капитальном ремонте. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Отделение банка на КПВВ «Новотроицкое» будет работать на постоянной основе - с 08:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.

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