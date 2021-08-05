Солдат Лях приступил к руководству Славянском – житель объявил голодовку

Бывшего мэра Славянска, который выступает свидетелем в судах о сепаратизме, назначили руководителем городской военно-гражданской администрации. Сам Вадим Лях – действующий солдат 54-й бригады ВСУ. Он говорит, что подписал контракт с вооруженными силами, чтобы «отдать долг родине». Сообщество ветеранов АТО и общественные деятели из разных городов Донетчины, которые в последний месяц протестовали против этого назначения, обещают митинги и дальше, а житель Славянска Фридон Векуа объявил голодовку на ступенях муниципалитета: говорит, до тех пор, пока Вадима Ляха не уберут с должности.

Вадима Ляха, бывшего мэра Славянска, уже в статусе руководителя военно-гражданской администрации 5 августа представили подчиненным. Еще до среды, 4 августа, публично не было известно о том, кого и когда назначат руководить Славянском. Источники Радио Донбасс.Реалии лишь в пол двенадцатого ночи сообщили, что пост отдали Вадиму Ляху, его представит в Славянске не сам руководитель области Павел Кириленко, а его заместитель – Вадим Филашкин.

Публично представление Ляха так и не анонсировали, хотя Павел Кириленко обещал журналистам совсем другое.

Первыми узнают средства массовой информации

«Есть определенная процедура, как человека командируют от вооруженных сил и согласовывает операция объединенных сил для того, чтобы в дальнейшем он возглавил военно-гражданскую администрацию… Дальше, если будет необходимо, конечно такое решение (о назначении Ляха – ред.) будет принято, про него одними из первых, даже первыми, узнают уважаемые средства массовой информации», – уверял Кириленко.

Тайное представление

Представляли Вадима Ляха недолго. Местных журналистов не было, потому что им попросту никто не сообщил (отметим, что для них Вадим Лях позже собрал пресс-конференцию). Сначала прозвучал гимн Украины: в отличие от Вадима Филашкина и руководителя Краматорской райадминистрации Андрея Панкова, Вадим Лях руку на сердце так и не положил. Зато он изменился внешне: теперь солдат Лях носит усы и бороду.

После гимна Филашкин зачитал документ: «Назначить Ляха Вадима Михайловича руководителем Славянской городской военно-гражданской администрации Краматорского района Донецкой области. Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко».

В рабочем порядке все вопросы решим

Филашкин вручает Ляху удостоверение, все встают и аплодируют. После минутных речей чиновников начинает говорить ветеран АТО Михаил. Он воевал и получил ранение на Светлодарской дуге в той же бригаде, где сейчас служит руководитель Славянска. Михаил требует ответов: где проходил службу солдат Вадим Лях? По информации ветерана, Ляха не было ни на полигоне Широкий Лан, ни в подразделении в Бахмуте.

Филашкин обрывает ветерана: «Уважаемые руководители, всем работать, в рабочем порядке все вопросы решим, всем хорошего дня». Все расходятся.

Политическая подноготная

Вадима Ляха в Славянске дважды избирали городским головой: в 2015 и в 2020 годах. Первая мэрская кампания Ляха проходила под лозунгом «Любить Славянск как Неля!». Оба раза он баллотировался от Оппозиционного блока. До этого был депутатом городского совета от Партии Регионов.

Во время второй каденции Вадим Лях и коалиция из ОПЗЖ, партии «Наш край» и Партии мира и развития конфликтовали между собой. Из-за этого не выбрали секретаря городского совета и заместителей мэра, не приняли бюджет города. Руководитель Донетчины Кириленко именно политическим кризисом объяснял введение в Славянске ВГА.

Протест, «обман»?

Почему Ляха в Славянске представили непублично? Возможно, областные чиновники побоялись протеста ветеранов АТО и общественников. До этого, 20 июля, более двух сотен людей уже протестовали под ОГА в Краматорске. Люди жгли файеры и требовали остановить реванш сепаратизма. Они обвиняли Вадима Ляха в возможном сотрудничестве с гибридным силами России во время оккупации Славянска.

Второй большой протест планировали на 30 июля, когда в Краматорск приехал президент Владимир Зеленский и провел там заседание СНБО. Однако, как сообщил представитель ветеранского сообщества Сергей Кошуков, атошников отговорили и обманули.

Вы обманули нас, друзья!

«Когда приезжал Зеленский и проводил СНБО в городе Краматорске, – мы планировали акцию. И, когда они об это узнали, – Филашкин слезно умолял нас этого не делать, и пообещали, что все-таки решат положительно этот вопрос (по назначению главы ВЦА – ред.). Вы обманули нас, друзья! Вы обманули! Вы обманули Зеленского, сказав, что нам проплатили эту акцию ОПЗЖ. Вы сделали очень подло!» – не сдерживает эмоций ветеран АТО.

Что отвечает солдат Лях

Нет уголовного дела

Вадим Лях так прокомментировал претензии общественности по сепаратизму и возможному сотрудничеству с гибридными силами России в Славянске: «Нет уголовного дела, идут следственные действия, опросы как свидетелей всех депутатов, всех жителей, которые так или иначе заходили в это здание в то время (апрель 2014 года – ред.)… Неоднократно это все всплывает в такие острые моменты политических противостояний, – ни больше, ни меньше. Поэтому к этому я уже привык».

Отдать долг родине

Что касается армии, то Вадим Лях сейчас – солдат 54-й бригады, служит по контракту, а не мобилизован, как говорил Павел Кириленко. Чиновник уточняет, что был на учениях на полигоне Широкий Лан. Спрашиваем: Лях подписал контракт, чтобы потом возглавить ВГА?

«Давайте так: отдать долг родине», – поясняет поход в армию руководитель ВГА.

Что касается города, то в первую очередь Лях намерен запустить процедуру принятия бюджета, ремонтировать дороги, решать вопросы по выплатам зарплат бюджетникам, готовиться к отопительному сезону.

Голодовка

Голодовкой добиваться смещения Вадима Ляха с поста руководителя ВГА намерен житель Славянска Фридон Векуа. Он руководит общественной организацией участников АТО «Захисник».

До этого Фридон неоднократно отправлял запросы по сепаратизму в Славянске в разные правоохранительные органы, поднимал вопрос о причастности Вадима Ляха к гибридным силам России 6 июля на встрече с Юлией Лапутиной, министром по делам ветеранов. Теперь активист разуверился в помощи от государства.

Возле меня сядут мои побратимы

«Я сейчас поеду на работу, напишу заявление, – я объявляю голодовку. И буду сидеть здесь (на крыльце здания муниципалитета – ред.), возле исполкома оборудую себе палатку и буду жить вот здесь, буду голодать. Возле меня сядут мои побратимы, и мы увидим: если им дороже взятки, которые им носят, дороже предатели, – мы сразу все увидим», – объясняет свою мотивацию Фридон.

Вадим Лях так прокомментировал эту голодовку: «Ну лишь бы у него здоровье не пострадало, и все. А так, пусть голодает. Я бы, честно, тоже немножко для здоровья поголодал».

А ветераны АТО в ближайшее время собираются на очередной протест против назначения руководителя Славянской ВГА.

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