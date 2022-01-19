Донбасс. Главное за день: Блинкен в Киеве, Эрдоган зовет Зеленского и Путина в Турцию

Коротко о главных событиях 19 января, которые важны для украинского востока

Москва может «в кратчайшие сроки» отдать приказ о вторжении в Украину – Блинкен

Об этом госсекретарь США сказал на пресс-конференции в Киеве. По его словам, Соединенные Штаты надеются на то, что Россия будет придерживаться дипломатического подхода в разрешении кризиса на границе с Украиной. Также Блинкен сообщил, что намерен обсудить мирное урегулирование ситуации с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на встрече 21 января. Напомним, с осени прошлого года в СМИ появляются сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отвергает.

Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и России провести переговоры в Турции

Об этом сообщил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, передают турецкие СМИ. По его утверждению, Эрдоган пригласил своих коллег из Украины и России, чтобы «уладить разногласия», возникшие между этими странами. Представители власти Украины пока не комментировали предложения Эрдогана. Комментариев российской стороны тоже пока не было.

Шведских детей пугают войной с Россией

Детей и подростков в Швеции пугают ядерными бомбардировками под русский рэп. Об этом пишут журналисты радио «Донбасс.Реалии». Распространение роликов в соцсети Tik-Tok проходит на фоне концентрации российских войск на украинской границе и обострения отношений между Кремлем и Западом. Эксперты говорят: кампания в Швеции может быть социальным экспериментом – как дестабилизировать общество, у которого высокий иммунитет к манипуляциям. Подробнее – тут.

Ситуация на фронте

За сутки 18 января и сегодня нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе не зафиксировано. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Группировки «ДНР» и «ЛНР» также об обстрелах не сообщали.

Печерский суд Киева отпустил Петра Порошенко под личные обязательства

Теперь экс-президент обязан в течение двух месяцев являться в суд, к следователю и прокурору. Согласно тексту решения, Порошенко также не может покидать Киев и область без разрешения следователя, прокурора и суда. Также он обязан сдать свой загранпаспорт. Порошенко сказал журналистам, что будет обжаловать меру пресечения. Напомним, по версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с пророссийским политиком Виктором Медведчуком и другими лицами, чтобы организовать поставки угля из неподконтрольных Украине районов Донбасса. Его подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. Сам Петр Порошенко считает дело политическим.

Омбудсман Денисова требует освободить Вячеслава Шаболду из плена группировки «ДНР»

Как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека, Вячеслава Шаболду незаконно удерживают в донецком СИЗО-5. Мужчину задержали в июне 2019 года на месте работы. По словам коллег, его забрали сотрудники так называемого «МГБ». По словам Денисовой, первые пять месяцев Шаболда находился в тюрьме «Изоляция», где его пытали. Мужчину обвиняют в «шпионаже», а досудебное следствие продолжается почти 3 года. Омбудсман обратилась к руководству Красного Креста в Украине с просьбой срочно посетить Вячеслава Шаболду и содействовать его немедленной госпитализации.

COVID-19 в регионе

12 815 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 483 человек заболели ковидом, 9 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 215 новых случаев заражений. 2 – летальных. В отдельных районах Луганской области по данным так называемого «минздрава ЛНР» за сутки 43 человека заболели ковидом. Четверо умерли от осложнений ковид. В ОРДО 289 заболевших и 8 умерших.

Лекарства по программе «Е-підтримка» можно будет приобрести с 24 января

Кабинет министров Украины принял постановление, расширяющее действие программы «Е-підтримка» на лекарственные средства. Как сообщает Министерство здравоохранения, с 24 января украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить 1000 гривен, полученные за вакцинацию против COVID-19, на покупку лекарства в аптеках. Купить можно будет любые лекарственные средства, разрешенные к применению в Украине, как по рецепту врача, так и без него, добавили в Минздраве.

В Лисичанске разрушили памятник жертвам Холокоста

Об этом сообщила городская военно-гражданская администрация. Памятник расположен на местном кладбище «Зеленая роща». Напомним, что 4 декабря памятный знак уже был разрушен. Тогда удалось изготовить и установить новый памятник благодаря горожанам, которые собрали необходимую сумму денег.

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