(Публікуємо мовою оригіналу)

Последний президент СССР Михаил Горбачев отметил свое 90-летие. Теперь он самый долгоживущий правитель Советского союза в истории. Горбачев возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м. Именнл его на Донбассе модно винять в «развале великой страны». В восточном регионе к Горбачеву относились, в основном, отстраненно-иронически. Как Донбасс отнесся к перестройке, гласности и потеплению отношений с США в конце 1980-х годов? Как реформы Горбачева изменили жизнь жителей региона? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали дончане – публицист Алексей Панич и доктор исторических наук Игорь Тодоров.

Алексей Панич: Я как-то сидел рядом с одним товарищем и смотрел телевизор, а он там злобой исходил, ругал на чем свет стоит и Горбачева, и перестройку, и всех депутатов. Ему все это страшно не нравилось, и он просто сатанел от этого. А большинство, наоборот, смотрело с радостью и оживленным интересом.

Разочарование пришло потом – в году 90-м

Разочарование пришло потом – в году 90-м, а тогда верили, что, дай Бог, будет что-то лучше, что начало что-то двигаться – «лед тронулся, господа присяжные и заседатели». Поэтому был позитив почти до 90-го года. А когда после развала СССР оказалось, что Украина уже независимая, а прилавки все такие же пустые, и может еще пустее стали, вот тут пошло разочарование. Чем проще пролетарская среда, тем больше был такой сдержанный оптимизм в отношении Горбачева, как мне показалось.

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Игорь Тодоров: В 1985 году Горбачев приехал в Донецк и, действительно, произвело огромное впечатление его общение с жителями города на площади Ленина. Это было возле здания бывшего министерства угольной промышленности УССР. Я бы сказал, что все слои населения, насколько это было возможно судить, тогда с восторгом все воспринимали. Хотя по сути, он ничего особенного не говорил – «процесс пошел». Изначально говорилось об ускорении, а уже потом на первое место выходит слово «перестройка».

Люди с надеждой смотрели на изменения, потому что после «ветеранов» у власти, пришел человек более-менее адекватный

Мои коллеги, знакомые, как правило, интеллигенция, с надеждой смотрели на такие изменения. Потому что после «ветеранов» у власти, пришел человек более-менее адекватный.

Я думаю, что еще значение имела и его супруга – Раиса Максимовна, которая с ним всегда и везде ездила. В сравнении с так называемыми «первыми леди» времен Брежнева или Хрущева, это была фантастика.



– Почему с надеждой смотрели и верили в изменения?



Алексей Панич: Какие-то процессы начались, что-то стало происходить. Пусть он неумело пытается, но он реально хочет, он с людьми разговаривает. Конечно, потом оказалось, что это во многом был театр, но что-то было и нетеатральное. Давно такого генсека не видели, который просто к людям выходит, руку им пожимает и о чем-то спрашивает. Вот это вызывало оптимизм.



Потом уже, когда оптимизм не оправдался, то пошли шахтерские забастовки. Но это не сами шахтеры, а скорее генералы угольные уже выбивали больше преференции из Москвы и под это дело организовали эти самые уличные выступления шахтеров – первую волну шахтерских страйков. Это было вполне не «снизу» сделано. По крайней мере, генералы местные были заодно с шахтерами все это время: «Ребята, мы на вашей стороне, мы вместе с вами, одной командой выбиваем из центра больше, чем нам давали до сих пор». Вот тогда уже и были нотки разочарования.

– Был ли в середине 80-х годов Донбасс доведен «до ручки»?

Донецк снабжался лучше, чем в среднем Советский Союз. И поэтому уже в 90-ые годы здесь с такой ностальгией вспоминали советские времена

Алексей Панич: «До ручки» были доведены соседние с Донецкой областью регионы. И в Донецкой области это очень хорошо чувствовали. Потому что в годы «перестройки» я отчетливо видел, что возле центрального нового универсама стояли автобусы с ростовскими номерами. Оттуда приезжали к нам, в Донецк, за колбасой. В Ростове – ее не было, а у нас – была. Донецк снабжался лучше, чем в среднем Советский Союз. И поэтому уже в 90-е годы здесь с такой ностальгией вспоминали советские времена.



– Реформы, которые начал Горбачев – перестройка, гласность, разрядка в отношении с США, был ли на них запрос среди жителей Донецкого региона – региона шахтеров, металлургов и рабочих?

Была масса анекдотов про Горбачева – и это была основная тональность отношения к нему

Алексей Панич: Я бы не сказал, что эти трудяги жили такой повесткой дня. Там повесткой дня было принести что-то в семью, пойти на пиво, заработать и не травмироваться, какой-то круг своего общения, свои бытовые интересы. Если есть разрядка со Штатами, то это чувствуется, это какой-то прогресс, это интересно, это двигается куда-то. Но общее отношение было немного отстраненно-ироническое. Была масса анекдотов про Горбачева – и это была основная тональность отношения к нему.



– Если бы Горбачев как политик появился раньше, получилось бы создать что-то лучше?



Игорь Тодоров: Обвинять Горбачева, что он взял и развалил огромную страну, на мой взгляд, абсолютно некорректно. Да, политика, которую начали в период «перестройки», изменила ситуацию в стране. Но по большому счету не Горбачев развалил СССР, а наоборот, он хотел сохранить его. Даже он выступал по центральному советскому телевидению накануне референдума и призывал – «ни в коем случае не голосуйте за независимость Украины, потому что будут ужасные последствия».

Советский Союз развалился, потому что фактически начиная с Эстонии в 1978 году, республики начали принимать декларации о суверенитете. Когда часть федерации заявляет, что ее законы выше, чем законы федерации – не могло существовать союзное государство на таких условиях.



Алексей Панич: Горбачев пришел в середине 60-х, правда, тогда он назывался Алексей Николаевич Косыгин. Когда Косыгин возглавил советское правительство, ему было примерно столько же лет, как когда и Горбачев возглавил СССР. И там тоже были «оттепель» и реформы. А потом за несколько лет выяснилось парадоксальная речь – в зажатом состоянии управления эта экономика умирает и не работает, а как дать волю – она идет в разнос. Это заметили в начале 70-х и тогда начали ужесточать и тормозить эту самую оттепель, а потом Горбачев попробовал оттепель номер два и получилось то же самое. Эта штука была не работоспособная, в принципе.

Никто не разваливал СССР, он сам развалился от недееспособности

Никто не разваливал СССР, он сам развалился от недееспособности. Советский Союз как управленческая структура был неизлечимо болен. И попытка спасти, героически предпринятая Горбачевым, не удалась и не могла удасться.

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