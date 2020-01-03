Ізраїль та Кіпр планують експортувати газ до Європи через Середземне море

Греція, Кіпр та Ізраїль підписали угоду про будівництво 1900- кілометрового підводного трубопроводу для транспортування природного газу зі східного Середземномор’я до Європи. Очікується, що новий транспортний шлях, який буде найдовшим підводним газопроводом в світі, допоможе європейському континенту зменшити залежність від російських енергоносіїв. З його допомогою Ізраїль зможе по Південному коридору поставляти газ в Європу.

В Афінах 2 січня відбулася церемонія підписання угоди про будівництво нового проекту під назвою EastMed, в якій взяли участь прем’єр-міністр Греції Киріакос Міцотакіс, президент Кіпру Нікос Анастасіадес та прем’єр-міністр Ізраїлю Бен’ямін Нетаньягу.

Прем’єр Ізраїлю назвав цей день історичним для єврейської держави, заявивши, що отримані гроші від цієї співпраці будуть спрямовані на сфери охорони здоров’я, освіти та безпеки для ізраїльтян.

Проєкт трубопроводу EastMed вартістю 6 мільярдів євро, який пов’яже морські поклади газу Кіпру та Ізраїлю з з материковою Грецією та Італією, обійшовши Туреччину та виключивши її з вуглеводневого буму Середземноморського регіону, має на меті забезпечити приблизно 10% природного газу Європи.

Тим часом Росія готується розпочати перекачування газу в цьому році двома новими трубопроводами до Європи – «Туркстрім» і «Північний потік-2». Президент Росії Володимир Путін і турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган повинні запустити «Туркстрім» 8 січня.

Росія розраховує завершити «Північний потік-2» до Німеччини через Балтійське море до кінця року. Проєкт «Туркстрім» буде щороку перевозити до Туреччини щонайбільше 31,5 мільярда кубометрів російського газу. Частина газу буде експортуватися далі в Європу через Грецію.

Про потребу нового трубопроводу, що не буде пов’язаний з Росією, європейські уряди та Ізраїль домовилися минулого року. Три уряди MedStream невдовзі виставлять проєкт на тендер, щоб залучити приватних інвесторів для проєкту, що оцінюється у 7 мільярдів доларів. Країни сподіваються ухвалити остаточне інвестиційне рішення до 2022 року, а саме будівництво трубопроводу планують завершити до 2025 року. Чиновники також заявили, що сподіваються, що угода допоможе стимулювати додаткові інвестиції в сектор природного газу на Близькому Сході.

Наприкінці 2015 року Євросоюз надав підводному газопроводу EastMed статус «Проєкту загального інтересу» (PCI) і вже заплатив 2 мільйони євро за техніко-економічне обґрунтування. Очікується, що найпізніше до 2022 року в Брюсселі буде ухвалено рішення про те, чи візьме ЄС на себе половину загальної вартості проєкту.

Іншу половину витрат по будівництву газопроводу готові взяти на себе грецька газова компанія DEPA та італійська енергетична фірма Edison через своє спільне підприємство IGI Poseidon.

Очікується, що спочатку газогін транспортуватиме 10 мільярдів кубометрів газу щороку з ізраїльських та кіпрських вод на грецький острів Крит. Потім газ рухатиметься до грецького материка та вливатиметься в газову мережу Європи через Італію.

Туреччина проти

Туреччина виступила проти газопроводу EastMed, заявивши, що не дозволить такі проєкти у східному Середземномор'ї без її участі чи затвердження.

Анкара також звинуватила три країни у спробі оточити Туреччину та не дати турецьким кіпріотам взяти участь у проєкті, на який вони мають право як жителі Кіпру. Греція та Кіпр мають давню історію складних стосунків з Туреччиною, у минулому Ізраїль також мав труднощі з Анкарою.

Сполучені Штати та Європейський Союз підтримують проект, при цьому Вашингтон часто наголошує на тому, щоб Європа стала менш залежною від Росії у питанні поставок природного газу.

Трубопровід EastMed потенційно може конкурувати на балканських ринках газу з «Туркстрімом».

7 січня Державний секретар США Майк Помпео повинен був відвідати Кіпр для обговорення EastMed, але його візит був відкладений через напади на посольство США в Багдаді.

Минулого місяця Конгрес США ухвалив законопроект, який передбачає виділити 1 мільярд доларів на підтримку проектів енергетичної інфраструктури у Східній Європі з метою зменшити залежність регіону від Росії.