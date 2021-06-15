Російські історики просять владу перестати їх переслідувати

Російська влада переслідує істориків, активістів та неурядові організації, які прагнуть зберегти пам'ять про історичне минуле. У науку повернулися заборонені теми, а особливому тиску піддаються автори досліджень про Другу світову війну.

Такі тези містяться в доповіді «Росія: Злочини проти історії» Міжнародної федерації за права людини, повідомляє Російська служба Радіо Свобода.

Протягом останніх років російський уряд методично перешкоджає незалежній роботі в історичній сфері, активно просуваючи своє власне трактування подій XX століття, в центрі яких – перемога СРСР у Другій світовій війні, йдеться в документі. Навколо неї влада формує колективну ідентичність населення країни, одночасно применшуючи або виправдовуючи масові злочини, вчинені радянським режимом.

Деякі теми, наприклад, колабораціонізм під час Другої світової стало практично неможливо вивчати. Влада перешкоджає науковому співробітництву з істориками з Польщі, країн Балтії та України. В єдиних підручниках історії вступ Радянського Союзу в Другу світову війну переноситься на червень 1941 року. Серед незалежних істориків створюється атмосфера нетерпимості, пишуть автори.

У доповіді також згадують про тиск на НКО і кримінальне переслідування Юрія Дмитрієва, ситуацію з засекречуванням документів і обмеженнями в роботі архівів. Тиск на академічну свободу посилили також поправки до конституції країни, де тепер записані заборона на «применшення подвигу народу» і вимога «забезпечувати захист історичної правди».

Правозахисники запропонували майже три сторінки рекомендація російській владі для виправлення ситуації. Зокрема, запропоновано знову поправити Конституцію країни, скасувати закон про реабілітацію нацизму, розсекретити архіви спецслужб і забезпечити неможливість застосування закону про державну зраду до дослідників і журналістів.

Співавтор доповіді Ілля Нузов повідомив газеті «Коммерсант», що правозахисники планують відправити документ «в релевантні структури» (в які саме – сказано не було, ред.). «Ми дуже сподіваємося, що влада все-таки звернуть увагу на наш доповідь, і особливо на розділ з рекомендаціями», – додав він.