Хто відповість за Харківські угоди?

Служба безпеки України отримала доручення перевірити обставини, за яких підписані і ратифіковані Харківські угоди 2010 року, заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, депутатів, які тоді підтримали ці угоди, можуть звинуватити у держзраді. Зокрема, Данілов згадав тодішнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина.

Чому зараз заговорили про Харківські угоди, за кого візьметься СБУ і чи дійсно хтось понесе відповідальність, з'ясовуємо у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Олесь Доній, голова Центру досліджень політичних цінностей;

Олександр Мартиненко, гендиректор інформагентства «Інтерфакс Україна»;

Нестор Шуфрич, народний депутат України («Опозиційна платформа – За життя»);

Сергій Соболєв, народний депутат України («Батьківщина»).

У 2010 році Україна за президентства Віктора Януковича ратифікувала Харківські угоди, які продовжили російську військову присутність у Криму. Низка українських і західних експертів зазначали, що це також в подальшому допомогло Росії анексувати український півострів у 2014 році. В Офісі генпрокурора України заявили, що Януковичу повідомили про підозру в державній зраді через підписання ним Харківських угод із Росією, які, як вважають у відомстві, дозволили збільшити чисельність російських військових на півострові.