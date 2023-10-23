Вже не лише Авдіївка: Росія пішла вперед на усьому Сході

Генштаб України повідомив вранці 23 жовтня, що Сили оборони відбили 90 атак армії Росії в усіх напрямках – це майже вдвічі більше, ніж у середині жовтня.

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Окрім Авдіївки, яку війська РФ намагаються оточити та біля якої здійснили 20 атак, росіяни рвалися вперед на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На лінії Лиман-Кремінна-Куп’янськ Росія атакувала Синьківку, Іванівку, Надію, а за даними DeepState – ще й Райгородку, Макіївку та Діброву. Це найбільша географія російських атак за 2023 рік у цьому напрямі.

А Держприкордонслужба України повідомила 23 жовтня, що росіяни вже кілька діб намагаються взяти позиції Сил оборони в Мар’їнці на захід від Донецька, де тримають оборону прикордонники спільно з військовослужбовцями однієї з бригад ДШВ.

«Ворог пішов низом, хоче Мар’їнку відрізати. Ми всі напоготові, чекаємо на них, «подарунки» приготували, багато... Ми повинні вистояти, у нас немає іншого вибору», – сказав на відео прикордонників боєць із позивним «Лев».

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Ускладнюється ситуація і в Авдіївці – голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш повідомив, що загарбники взяли під вогневий контроль єдину дорогу до міста, що ускладнює евакуацію та постачання гуманітарної допомоги.

Головні питання випуску:

Чому Росія пішла вперед на сході України саме зараз?

Як ЗСУ можуть посилити маневрену оборону під Куп'янськом – як наказав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський?

І як довго агресор зможе продовжувати такий тиск на Сході?