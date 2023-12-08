РФ зачищає лівий берег Дніпра: терміново вивозить людей із Нової Каховки

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив 7 грудня у Фейсбуці, що Росія оголосила «евакуацію» мешканців окупованої Нової Каховки на лівому березі Дніпра.

За його словами, городян закликають зареєструватися та 13 грудня «зібратися біля лікарні». Хлань зазначив, що кінцевий пункт евакуації невідомий, а після попередніх «евакуацій» українці «опинилися в депресивних районах Росії в шоці».

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У телеграм-каналі окупаційної «адміністрації Новокаховського міського округу» справді цього дня з'явилося повідомлення про «планові заходи щодо добровільної евакуації». Свої дії окупанти пояснили тим, що місто розташоване у 15-кілометровій зоні лівого берега Дніпра, безпосередньо поблизу фронту.

Український Генштаб вже кілька тижнів повідомляє, що Сили оборони утримують плацдарм на лівому березі Дніпра. Судячи з повідомлень російських «воєнкорів», він розташований поблизу Кринок і Піщанівки Херсонської області – це фактично навпроти Херсона і значно південніше Нової Каховки. ЗСУ у своїй тактиці уникають обстрілів українських міст, на відміну від військ Росії.

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Головні питання випуску:

Чому Росія оголосила про термінове вивезення мешканців Нової Каховки саме зараз?

Що це дасть загарбникам на лівому березі Дніпра?

І якого результату українські морпіхи досягли вже сьогодні?