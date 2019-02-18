Президенти ідуть – чиновники залишаються. Де взяти ефективний чиновницький апарат

Станіслав Бондар, Роман Тищенко

В Україні традиційно багато уваги приділяють виборам президента та народних депутатів, а от головна сила державного управління – чиновницький апарат перебуває поза фокусом соціальної уваги. Натомість, саме конкретний чиновник дуже часто вирішує дати «зелене світло» реформам у якійсь галузі, чи зробити все можливе, щоб законсервувати старий порядок речей. Як змінити чиновницький апарат, щоб він став локомотивом реформ? Де взяти «нових чиновників»? Про це Радіо Свобода розпитало виконавчу директорку Школи публічного адміністрування Українського католицького університету Валентину Засадко.

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– Чому бюрократи є важливою ланкою державного апарату? І хто насправді керує країною?

Президент держави чи міністр – це важлива людина, яка займається публічним адмініструванням. Проте для того, щоби вони могли працювати, потрібна величезна кількість людей

– У сфері державної влади є дуже публічні люди, до яких зазвичай прикута увага, а є ті, хто залишається в тіні. Проте це не означає, що їхня роль менша. Президент держави чи міністр – це важлива людина, яка займається публічним адмініструванням. Проте для того, щоби вони могли працювати, потрібна величезна кількість людей.

Чиновники можуть бути непомітними, однак роблять величезний вклад в управління державою. Без своєї команди будь-який адміністратор – чи то міністр, чи то президент – не справиться з численними викликами.

– Дуже часто в Україні кажуть, що чиновники – це «зло», і ставлять у приклад країни із більш досконалою системою державної влади. Що треба зробити, щоби перестати жити від виборів до виборів?

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Розвинені країни мають довгострокову стратегію розвитку. Там важливий не президент і його рішення, а сталі державні інститути

– Розвинені країни дійсно мають довгострокову стратегію розвитку. Там важливий не президент і його рішення, а сталі державні інститути. Саме вони створюють основу для довгострокової стратегії.

Перш ніж братися до розробки далекоглядних планів в Україні, потрібно докорінно змінити деякі державні інститути, оскільки вони роблять таке планування неможливим.

У нашій школі ми пояснюємо майбутнім чиновникам, що вони можуть впливати на формування правил гри всередині тих інституцій, у які підуть працювати. Крім того, вони мають потенціал створювати й нові установи.

– Як нові кадри можуть безпосередньо вплинути на процес державотворення?

Для змін усередині системи достатньо критичної маси у 5% серед усіх управлінців. Наразі держсектору потрібні вмотивовані лідери, які можуть надихнути на роботу

– Для змін усередині системи достатньо критичної маси у 5% серед усіх управлінців, які б мали потужну підготовку та активний моральний бекґраунд. Саме тому в різних українських вишах – як державних, так і приватних – з’являються програми, де готують якісних чиновників. Найбільша потреба зараз у спеціалістах у сфері проектного менеджменту, оскільки управлінці мають потребу в допомозі з існуючими проектами. Крім того, наразі держсектору потрібні вмотивовані лідери, які можуть надихнути на роботу.

Нові кадри, які разом проходять один курс підготовки, дуже цінні, оскільки студенти будують між собою соціальні зв’язки та творять спільноту. Під час навчання ми влаштовуємо для студентів величезну кількість зустрічей із посадовцями та представниками бізнесу, тому вони ще з університетських лав уже мають велику кількість контактів.

Саме розгалужена мережа соціальних зв’язків, яка ґрунтується на довірі і студентській співпраці, дає можливість реформувати систему

Саме розгалужена мережа соціальних зв’язків, яка ґрунтується на довірі і студентській співпраці, дає можливість реформувати систему. У цьому полягає формула успіху для якісних змін. Якщо кожен із випускників буде вмотивованим та почне робити зміни в себе на місцях, то реформи почнуться всередині державних структур.

Кілька наших студентів, які є ветеранами АТО, працюють у сфері психологічної підтримки та реабілітації. Зокрема, один із наших студентів має проект щодо інтеграції різних інформаційних порталів про допомогу учасникам бойових дій у єдиний інформаційний ресурс. Це значно спростить можливість отримати допомогу екс-бійцям, оскільки на цьому ресурсі можна буде знайти всю інформацію щодо юридичної та психологічної консультації, дані про пільги, вакансії для ветеранів та гранти для розвитку бізнес-ідей.

– Чи може освічена та талановита молодь реалізувати потенціал в українських державних структурах?



– На жаль, попри всі здобутки із реформування державної системи, українській молоді все ще важко долучатися до державотворчого процесу. Однак після Революції гідності це стало набагато простіше.

Один із наших випускників є членом Ради громадського контролю НАБУ, дехто працює в міській раді Львова. Матвій Хренов і Аліна Ткаченко займаються реформуванням Міністерства охорони здоров’я в команді Уляни Супрун.

– Як активно ваша школа долучається до підготовки управлінських кадрів?

– За чотири роки ми підготували 700 управлінців різного рівня. Серед них є й адміністратори найвищого рівня, зокрема депутати Верховної Ради та працівники міністерств.

Наразі Школа публічного управління УКУ співпрацює із Центром розвитку, демократії та верховенства права Стенфордського університету. Під керівництвом професора Френсіса Фукуями понад 110 державних службовців найвищого рівня змогли підвищити свою кваліфікацію.