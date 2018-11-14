Чеські спеціалісти з кібербезпеки проводили курси для українців на лінії фронту

Уже понад три роки група чеських активістів із «Команди для України» їздить у різні частини України, де намагається передати українцям чеський досвід у сфері безпеки. Нещодавно група чеських фахівців із кібербезпеки повернулася з прифронтової зони, де вони не лише ділилися своїм досвідом, але і уважно вивчали український. Після повернення учасники групи розповіли про свою поїздку у приміщенні посольства України у Празі.

Близько місяця тому чеські волонтери проїхали з низкою лекцій та тренінгів для всіх, кого цікавлять питання кібернетичної безпеки, майже по всій лінії розмежування на Донбасі, починаючи з Маріуполя, і через Луганську область доїхали аж до Харкова.

Спеціаліст із кібербезпеки Томаш Флідр, який працював у службах національної безпеки Чехії, у приватних компаніях та у недержавному секторі, розповів у розмові з Радіо Свобода, що тренінги, які чеська «Команда для України» проводила у прифронтовій зоні, були розраховані як на широку публіку, так і на вузьких спеціалістів із війська та поліції.

Мене дуже здивувало, що в таких містах, які буквально перебувають на лінії фронту, люди сприймають кібербезпеку як реальну проблему, навіть незважаючи на те, що в них є значно небезпечніші загрози життю

«Перед тим, як почати тренінг, ми роздали людям анкети, в яких ми питали їх, як вони сприймають кіберзагрози, що вони про них знають, чи знають, як себе захистити. І на підставі їхніх відповідей ми підготували для них курси, які відповідали саме їхнім потребам. Попит на наші курси був дуже великий, прийшли сотні людей, можливо, і понад тисячу. Мене дуже здивувало, що в таких містах, які буквально перебувають на лінії фронту, як Маріуполь, Щастя, Сєверодонецьк, Краматорськ, люди сприймають кібербезпеку як реальну проблему, навіть незважаючи на те, що в них є значно небезпечніші загрози життю», – розповідає чеський експерт.

Як каже Томаш Флідр, якщо раніше цю роботу група активістів робила безкоштовно, то тепер вони отримали ґрант від Вишеградського фонду, бо досвід, який має зараз Україна, є унікальним, і європейські організації зрозуміли, що напади на Україну не конче завершаться на українських кордонах.

«Для нас зараз Україна – це золоті поклади інформації про можливі напади та небезпеку, яка може чигати на нас. Потім ми опрацьовуємо здобуту інформацію та передаємо колегам у сфері інформаційної безпеки. В рамках іншої організації, Інституту інформаційної безпеки, ми привозимо сюди українських експертів, які знайомлять чеські фірми зі своїм досвідом і розповідають про напади, які були здійснені на них», – розповідає чеський експерт.

Найважливішою інформацією для чехів Томаш Флідр назвав напади на критичну інфраструктуру України, яких було декілька і які показали, наскільки вразливими можуть бути головні об’єкти постачання електроенергії, якщо її вразить кібернетичний напад зловмисників.

Ми привезли найкращих українських експертів, які брали участь у розслідуванні цих нападів, що відбувалися у 2015–2016 роках

«Ми привезли найкращих українських експертів, які брали участь у розслідуванні цих нападів, що відбувалися у 2015–2016 роках. На щастя, вони дуже відкрито розповідали про проблеми, з якими їм довелося стикнутися, і таким чеським електричним компаніям, як ČEZ (найбільша чеська енергетична компанія – ред.), було важливо про це дізнатися більше», – пояснює Томаш Флідр.

«Команда для України» повернулася з України не лише з новими знаннями, але і з новими планами. Серед них – організація змагань для молоді – як інакше, у сфері кібербезпеки.

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