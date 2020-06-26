Уряд знову відкриває кіно та театри. Але як це працюватиме?

Уряд дозволив відновити роботу кінотеатрам по всій країні з 2 липня. Напередодні міська влада Києва дозволила відкритися басейнам, театрам, кінотеатрам та торгово-розважальним центрам. Проте вже наступного дня, 25 червня, у МОЗ заявили, що більше послаблювати карантин у Києві не можна, оскільки динаміка захворюваності у столиці стала знову перевищувати допустимі показники. А 26 червня мер столиці Віталій Кличко вкотре нагадав, що жорсткий карантин у Києві можуть повернути.

26 червня зареєстрували новий рекорд захворюваності на коронавірусну хворобу в Україні: за добу виявили понад 1100 нових випадків. Незважаючи на це, столичні кінотеатри та театри вже на низькому старті, аби знову приймати глядачів. Для деяких з них карантин став справжнім випробуванням на виживання, але для всіх без винятку відновлення роботи обіцяє виклики. Які ж? Розповідаємо на прикладах двох київських театрів, великої мережі кінотеатрів та автокінотеатрі.

Театри почнуть знову заробляти, але втричі менше

Київський Молодий театр планує знову відкрити свої двері для глядачів 18 серпня. Поки ж використовують вимушену паузу для того, аби відремонтувати своє приміщення.

Художній керівник театру Андрій Білоус каже, що початок нового сезону можуть і відкласти – це залежатиме від пандемії. Якщо все відбуватиметься за планом, повністю відновити роботу у театрі не зможуть.

Якщо найдорожча наша вистава «Загадкові варіації» приносила нам 150 чи 160 тисяч гривень, то за сьогоднішніми нормами ми зможемо максимум заробити 53



«З осені ми теж не зможемо грати на повні зали, тому що існують обмеження: одна людина на п’ять квадратних метрів, півтора метра дистанції між глядачами. Тобто ми зможемо продавати лише триста відсотків від загального обсягу квитків. Наприклад, якщо найдорожча наша вистава «Загадкові варіації» приносила нам 150 чи 160 тисяч гривень, то за сьогоднішніми нормами ми зможемо максимум заробити 53», – каже Білоус.

За його словами, до пандемії прибутків театру ледве вистачало, щоб виплачувати працівникам зарплату. Зараз він не впевнений, що надалі театр буде в змозі виплачувати гроші своїм працівникам, якщо обмеження триватимуть довго. У такому випадку, імовірно доведеться або переводити частину персоналу на неповний робочий день, або і звільняти працівників.

Коли почнеться новий театральний сезон, глядачі зможуть прийти на виставу лише у масках. Як слідкувати за тим, аби глядачі дотримувались маскового режиму під час вистав, у театрі поки не певні. Андрій Білоус навіть зазначає, що такі порушення будуть на відповідальності театру, навіть, імовірно, кримінальній.

Карантин застав Молодий театр зненацька. На різних сценах досі стоять декорації, а на режисерському столику на камерній сцені ще з березня лежать на столі окуляри режисера і текст вистави.

Через обмеження театр почав потерпати від збитків, а новий запуск, коли б він не стався, не дозволить повністю стати театру на ноги. Єдиний вихід – повноцінне відновлення вистав. Коли це станеться – у театрі не беруться прогнозувати.

Обмеження можуть існувати аж протягом двох-трьох-чотирьох місяців, це наганяє на нас трохи смутку...Мені як керівнику стає некомфортно, тому що я не знаю, яким чином далі планувати життя театру

«Якби ми мали прогноз, ми могли б якимось чином свої сили розрахувати. Оскільки сьогодні такого прогнозу немає, і ці обмеження можуть існувати аж протягом двох-трьох-чотирьох місяців, це наганяє на нас трохи смутку... Мені як керівнику стає некомфортно, тому що я не знаю, яким чином далі планувати життя театру», – каже Білоус.

На відміну від незалежних театрів, муніципальний Молодий театр отримує дотації з міського бюджету. Однак, у штаті є працівники, зарплата яких залежить лише від прибутків від вистав. Тому навіть підтримка від держави може не захистити такі театри у випадку, якщо карантинні обмеження триватимуть і надалі.

Кінотеатри недоотримали близько двох мільярдів гривень прибутку

«Щомісяця ми несемо близько 10 мільйонів гривень збитків. Ми намагаємось утримати усю нашу команду, а це близько 600 осіб по всій Україні. І намагаємось якусь частину зарплатні усім виплачувати», – розповів Радіо Свобода Дмитро Деркач, співвласник мережі кінотеатрів «Планета кіно».

За його підрахунками, за час карантину мережа кінотеатрів не доотримала близько половини мільярда гривень. Загалом же індустрія показу кіно в Україні втратила близько двох мільярдів гривень.

Після запуску 2 липня кінотеатри зможуть заробляти на 50% менше – такі вимоги Кабміну. Аби зберігати необхідну дистанцію між глядачами, квитки продаватимуть за принципом «два місця через два». Як пояснює директорка одного з кінотеатрів «Планета кіно» Юлія Шпиг, таким чином сімейні пари або друзі таки зможуть сидіти поруч одне з одним.

Студії перенесли прем’єри всіх фільмів на осінь, на зиму, а дещо навіть на наступний рік. Тому проблема є дуже гострою зараз

Та головна проблема, яка стоїть зараз перед кінотеатрами, – це брак фільмів. «Влітку поки що немає запланованих гучних прем’єр. Студії перенесли прем’єри всіх фільмів на осінь, на зиму, а дещо навіть на наступний рік. Тому проблема є дуже гострою зараз», – пояснив Дмитро Деркач.

Тому 2 липня кінотеатри почнуть наповнювати репертуар тими прем’єрами, які були заплановані на березень, коли й почався карантин. Але також на великі екрани повернуться картини, які були популярними у прокаті раніше. Серед них, зокрема, «Вартові галактики», «Пірати Карибського моря» та «Інтерстеллар».

Невідомо також, чи не побояться глядачі знову масово ходити у кіно, адже захворюваність на COVID-19 лише зростає. Згідно з опитуванням, яке провели у «Планета кіно», 30 відсотків їхніх клієнтів будуть неготові йти після карантину йти у кінотеатри, тобто місця масово скупчення людей.

«Це опитування було проведено давно, ще два місяці тому. Ситуація трохи змінилась. Але все одно, ми розуміємо, що у людей залишається цей страх», – занепокоєний Дмитро Деркач.

Незалежні театри: «Нас врятували глядачі»

Оскільки карантин тричі продовжували, у незалежному Дикому театрі вирішили не чекати, коли влада дозволить повноцінно відновити роботу, і влаштували прем’єру вистави просто неба. 24 червня театр вперше за час карантину знову провів офлайн-виставу, у скансені «Мамаєва Слобода». Тут актори у більшій безпеці, але змушувати глядачів носити маски адміністрація не може, зізнається засновниця Дикого театру Ярослава Кравченко.

Фактично це було єдиними можливим рішенням для театру почати знову заробляти гроші. На карантині вони намагалися перенести вистави в онлайн-формат і навіть продавали на них квитки. Однак, стикнулися з тим, що глядач не готовий платити у за Zoom-вистави стільки ж, скільки звик платити за квитки до традиційного театру.

Ми, як незалежний, театр зможемо знову грати вистави на стаціонарних майданчиках лише за умови, що ми перекинемо це фінансове навантаження на глядачів



«Ми, як незалежний, театр зможемо знову грати вистави на стаціонарних майданчиках лише за умови, що ми перекинемо це фінансове навантаження на глядачів. Тобто, замість того, щоб платити за один квиток, глядач має заплатити ще за чотири місця навколо себе», – розповіла Кравченко.

Таким чином, якщо раніше один квиток у театр коштує від 150 до 400 гривень, то з урахуванням обмежень його вартість буде від 700 до 1200 гривень. «Ми всі розуміємо, що карантин вдарив по всій економічній системі. Скільки глядачів залишиться, які будуть спроможні платити за театр – ось у чому питання», – каже Ярослава Кравченко.

У театрах місяці, на які припав карантин, – традиційно найбільш популярні серед глядачів. Для «Дикого» це стало серйозним ударом, адже на відміну від державних театрів, жодних дотацій вони не отримують. На порятунок прийшли глядачі.

Насправді, якби не глядачі ми справді не потримались

«Насправді, якби не глядачі ми справді не потримались, тому що в нас залишилися зобов’язання по оренді, які ми мали виконувати, зобов’язання по зарплатах, які ми намагалися зберегти для наших ключових працівників», – каже Кравченко.

Серед іншого, глядачі жертвували кошти театру через сервіс Patreon. Зараз вже 60 користувачів щомісячно підтримують Дикий театр через донати. Також глядачі мали змогу придбати сертифікати різної вартості, які вони зможуть потім обміняти на квитки відповідно до еквівалента.

Кіноізоляція в авто

Мабуть, найменше від карантину постраждали автокінотеатри, адже і до пандемії їхні покази були найменш контактними: глядачі прибувають на сеанс на власних авто і переглядають фільми, не виходячи з них. Хоча на початку обмежувальних заходів зачинитися довелося і таким майданчикам теж. Натомість, відкритися вони змогли раніше за всіх, а саме 12 травня. Тоді ж почали з’являтися і нові автокінотеатри.

У столичному кінотеатрі «Автодром» зараз перейшли на повний «безконтакт»: квитки можна придбати лише онлайн, а напої та їжу приносять прямо в машину, теж за попереднім замовленням на сайті.

«Я не вважаю, що зараз час йти у закриті приміщення, ризикувати якщо не своїм життям, то життям близьких. Можна обійтися і без кіно, як ми і обходились з березня», – каже Ярослава, яка влітку їздить переважно в автокінотеатри.