Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує почати відновлювати роботу кінотеатрів з 2 липня.

Спочатку планували, що кінотеатри відкриють 10 червня, «однак карантин значно відобразився на діяльності кінотеатрів».

«Реалії наступні: перспектива роботи в «мінус», а отже відсутність прибутку на забезпечення операційної роботи та на оплату послуг персоналу; дати світових та українських кінопрем’єр перенесені. Усе це об’єктивно пояснює причини зміщення дати. Тому запропонували МОЗ наші пропозиції щодо поетапного повернення кінотеатрів до життя з 2 липня», – написав Ткаченко у Facebook.

Місця масового скупчення людей закрили в Україні в березні через загрозу COVID-19. У травні їхню роботу поступово почали відновлювати.

Станом на ранок 2020 року на території країни виявили 29 753 випадки коронавірусної хвороби. 13 567 людей одужали, 870 – померли.