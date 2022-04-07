Хто вони – українці Криму, які підтримують війну Росії проти України?

Російська влада Криму публічно підтримує війну Росії проти України та закликає підтримувати її ініціатора – президента цієї країни Володимира Путіна. Такі заяви лунають, зокрема, і від тих кримських чиновників, які мають українське походження. Хто вони, розповідаємо у матеріалі Крим.Реалії.

Фраза «Добрий день (вечір), ми з України» стала мемом під час війни Росії проти України. Її регулярно вимовляє голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім, інформуючи про ситуацію в регіоні у воєнний час. Цю ж фразу можна застосувати і до представників російської влади Криму, які, маючи українське походження, підтримують війну Росії проти України.

На початку березня, коли Росія вже бомбила Україну, кримські чиновники почали публікувати відеозвернення на підтримку президента Росії Володимира Путіна та його рішення розв'язати війну з Україною. Це однотипні звернення, з фразами, що повторюються, про подяку і підтримку глави Росії. Ми звернули увагу, що публічну підтримку Путіну демонструють, зокрема, і кримські чиновники, які народилися в Україні.

Прихильники «Z»

Серед прихильників політики Путіна щодо України – перший віцеспікер російського парламенту Криму Юхим Фікс. Він разом з іншими членами парламентської президії підтримав акцію «Своїх не кидаємо», в рамках якої кримчан закликають наклеїти на свої автомобілі знак «Z», яким російські військові маркують свою техніку, задіяну у війні проти України.

Згідно з офіційною біографією, Юхим Фікс народився у Ковелі Волинської області. У системі української політики та влади він зумів побудувати кар'єру і навіть здобути українську нагороду – орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Раніше Юхим Фікс очолював кримську організацію української партії СДПУ(о) (Соціал-демократична партія України (об'єднана) – ред.), яку представляв у парламенті України як нардеп. На той момент цю політсилу очолював кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук. Потім Фікс змінив партійність, приєднавшись до Партії регіонів, що правила в Україні на початку 2000-х років. Під час російської анексії Криму він перейшов на службу Росії і тепер її підтримує.

У рамках воєнного вторгнення Росії в Україну Волинська область опинилася серед регіонів, куди теж долітають російські ракети, стверджує місцева влада та ЗМІ. Жителі цієї області змушені регулярно йти в укриття через загрози повітряної військової атаки Росії.

«Прошу підтримати нашого президента»

Міністерство юстиції російського уряду Криму також публічно демонструє підтримку політики Путіна щодо України. Відомство повідомляє про це чи не в кожній своїй публікації у соцмережах.

Голова Мін'юсту Криму Олег Шаповалов на початку березня також оприлюднив звернення до кримчан із закликом підтримати Путіна, котрий вирішив воювати з Україною.

«У цей нелегкий час звертаюся до вас із проханням підтримати нашого президента Володимира Володимировича Путіна, який ухвалив рішення про офіційну військову операцію (повномасштабне воєнне вторгнення – КР) в Україні. Він докладно виклав усі підстави та необхідність проведення цієї операції. Це останнє, що залишилося, оскільки сусідня держава Україна проводила щодо Росії ненависницьку політику», – заявив він.

Для самого Олега Шаповалова Україна – не така вже й «сусідня держава». У його офіційній біографії зазначено, що посадовець народився у Нікополі Дніпропетровської області. Навчався там у школі, провів юність, навчався у Дніпропетровському металургійному інституті. А відслуживши в армії, опинився у Криму, де багато років працював на держслужбі України.

Наприкінці березня російські війська обстріляли ракетами територію біля Нікополя, повідомляла влада міста. Сьогодні мешканці Нікополя, як і інших регіонів України, живуть за умов регулярних повітряних тривог.

«Я підтримую Володимира Володимировича Путіна»

Міністр освіти, науки та молоді російського уряду Криму Валентина Лаврик на початку березня також публічно закликала підтримати Путіна у війні проти України.

«Я підтримую президента Росії Володимира Володимировича Путіна у його рішенні викорінити нацизм. Діти повинні жити в безпечних умовах, у коханні й турботі. Діти мають бути щасливими. І це залежить від нас – дорослих», – заявила вона.

Згідно з офіційною біографією, Валентина Лаврик теж має українське походження – народилася у селі Хоменки Шаргородського району Вінницької області України.

У березні російська армія неодноразово обстрілювала ракетами Вінницьку область, внаслідок обстрілів загинула людина, повідомляла місцева влада.

«Вірю в нашого президента»

Прихильницею політики Путіна в Україні є і глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко, яка заявила про плани щодо «націоналізації» квартири сім'ї президента України Володимира Зеленського в Лівадії.

На початку березня, коли Росія вже бомбила українські міста та були масові жертви, Павленко заявила, що вірить у російську перемогу.

«Я вірю в нашу армію (російську – КР), у нашого президента, у якнайшвидше переможне завершення спеціальної військової операції. Ні війні! Так демілітаризації, так денацифікації!» – заявила Павленко.

Глава Ялти українською мовою закликала голів українських міст «захищати їх разом із російськими військовими». В Україні за це передбачено кримінальну відповідальність.

У своєму зверненні Яніна Павленко згадує, що вона буковинка. Відомо, що кримська чиновниця народилася у Вижниці Чернівецької області України. Цей регіон поки що безпосередньо не зазнав російських обстрілів, однак прийняв десятки тисяч біженців з областей, які зазнають бомбардувань і де йдуть бої.

На момент публікації цього матеріалу Крим.Реалії не вдалося зв'язатися зі згаданими представниками російської влади Криму. Ми готові оприлюднити їхню позицію, якщо вони її нададуть.