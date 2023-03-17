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Результат розголосу: тепер військові проходитимуть ВЛК у Львові в належних умовах

Військово-лікарська комісія у Львові працюватиме у відремонтованому приміщенні

ЛЬВІВ – Без черг, з частково зміненим персоналом і в ремонті – працює три тижні Клініка амбулаторно-поліклінічної допомоги у Львові, де військовослужбовці проходять військово-лікарку комісію (ВЛК) і отримують медичні консультації. Донедавна ситуація була кардинально інша і військовослужбовці говорили про жахливі умови, вистоювання у кількаденних, а то і тижневих чергах.

Радіо Свобода повідомляло про цю проблему: Тижневі черги і на милицях на 7-й поверх: «пекло» бюрократії для бійців у військово-медичних закладах.

І ось тепер журналістів Радіо Свобода вперше пропустили у приміщення цього режимного об'єкту.

Військово-лікарська комісія працюватиме на першому поверсі. До кінця березня тут завершать ремонт: передбачено реєстратуру, кабінети для персоналу, місце, де військовослужбовці очікуватимуть на прийом.

Номер черги висвічуватиметься на табло.

Туалети теж відремонтували, і створили умови для людей, які пересуваються в інвалідному візку.

Завершують ремонт на першому поверсі, де буде ВЛК
Завершують ремонт на першому поверсі, де буде ВЛК

Це лише перший крок, розповіла Радіо Свобода Ольга Зачепа, начальниця медичної служби Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Після цього відремонтують і поліклінічне відділення, зокрема денний стаціонар.

Звільнили 30% персоналу, ще процес триває
Ольга Зачепа

«ВЛК працюватиме на першому поверсі, щоб військові не піднімались на вищі поверхи. Так зручніше. Вони в одному місці проходитимуть усіх спеціалістів. Нам дуже важливо підібрати фаховий колектив. Ми врахували критику.

Звільнили 30% персоналу, ще процес триває, але маємо дотримуватись правових норм. Ми не хочемо викликати обурення у тих працівників, які тут роками працювали.

Укомплектували колектив з нового штату на 20%. Ввели нові посади лікарів, начальників кабінетів, відділень, медичні реєстратори, середній медичний персонал, санітари. Тобто, якщо ми укомплектуємо штат, то цей весь механізм працювати у медичному закладі належно», – каже Ольга Зачепа.

Поки що так записують бійців в електронну чергу
Поки що так записують бійців в електронну чергу

Клініка амбулаторно-поліклінічної допомоги потребує фахових медиків. Командування медичних сил мало б ухвалити рішення про зміну штату, тобто його збільшення. Адже через повномасштабну війну Росії в Україні у 5-10 разів зросло число військовослужбовців, які звертаються на ВЛК і по консультації до лікарів.

Ми були не готові до такої кількості людей
Ольга Зачепа

«Ми були не готові до такої кількості людей, які звертались. Війна переводить країну на інший етап розвитку. Сама система надання медичних послуг бійцям кардинально потребувала змін і збільшення кількості персоналу», – зауважила Ольга Зачепа.

Сьогодні в установі вже немає черг, щоб записатися на прийом до лікаря для проходження ВЛК.

Налагодили співпрацю з військовими частинами. Електронне скерування на прийом можна отримати, зателефонувавши, а не приходити, як це було донедавна, і вистоювати годинні черги.

У клініці приймають пацієнтів лікарі з військового госпіталю.

Прийшов на свою годину і потрапив до лікаря
«Оскар»

«Я отримав поранення в ногу біля Соледару 28 листопада і пройшов курс лікування, реабілітацію, було багато осколків і у госпіталі у Львові оперували. Після цього повернувся у свою частину. Звідти мене скерували на ВЛК, щоб визначити стан придатності до служби. У січні тут такі були черги, коли приходив до лікаря на консультацію. А зараз прийшов на свою годину і потрапив до лікаря», – розповідає військовослужбовець 24-ої окремої механізованої бригади з позивним «Оскар».

Вхід у клініку. Триває ремонт і немає черги
Вхід у клініку. Триває ремонт і немає черги
Такі черги були на початку лютого цього року
Такі черги були на початку лютого цього року

Серед відвідувачів військової поліклініки були молоді чоловіки, які підписують контракт з ЗСУ, але для цього мають пройти ВЛК.

Як буде наказ поїхати на передову, то поїду
Боєць Михайло

«Сьогодні ми приїхали, записались на ВЛК. Так склалось життя, на строковій службі вже термін вийшов і маю можливість підписати контракт на пів року. Це моє рішення, я служитиму у своїй військовій частині. Хочу отримати більший військовий досвід, через пів року продовжу контракт. Як буде наказ поїхати на передову, то поїду. Я це розумію, я – гранатометник», – говорить 25-річний Михайло з Дрогобича.

У клініці є місця для сидіння, але на цьому поверсі теж планують ремонт
У клініці є місця для сидіння, але на цьому поверсі теж планують ремонт

Військовослужбовці розповіли, що прийшли на вказану годину і одразу ж потрапили на прийом до лікаря.

У Клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги планують створити відділення реабілітації, збільшити стоматологічне відділення, денний стаціонар, де головним напрямком буде неврологія та кардіологія. Саме до цих фахівців найчастіше звертаються бійці. Це зменшить навантаження на військовий госпіталь, який переповнений пораненими бійцями.

Балансоутримувачем будинку, де розташована поліклініка для військових, є квартирно-експлуатаційна частина (КЕЧ). Однією з причин того, що роками нічого не змінювалось у Клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги було те, що без погодження нічого не могли ремонтувати і не мали на це грошей. Про це розповіла Радіо Свобода у медичному закладі. Однак ця будівля у гарному районі Львова була привабливою для продажу під готель. І це теж була причина того, що про медичний заклад не дбали.

Втім лише після скандалу довкола цієї медичної установи, у військовому госпіталі знайшли вихід і гроші на ремонт закладу збирають через благодійний фонд. Військовим медикам допомагають і волонтери.

Однак чи затвердять на посаді військової клініки людину, яка зараз виконує обов’язки керівника і підтримує зміни в цьому медичному закладі, зокрема і щодо оновлення персоналу? Невідомо.

Замінили поручні перед входом, бо старі ледь тримались
Замінили поручні перед входом, бо старі ледь тримались

Однодумці, які згуртувались довкола Клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги, вперто налаштовані змінити ситуацію у цьому медичному закладі, щоб бійці тут почувались потрібними і перебували в комфортних умовах. Але чи вдасться зламати напрацьовану роками схему?

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    Галина Терещук

    В ефірі Радіо Свобода – з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Маю досвід роботи на телебаченні і в газеті.

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