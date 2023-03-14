ДБР затримало посадовця Міноборони за сприяння виїзду військовозобов’язаних за кордон

Державне бюро розслідувань заявило про затримання заступника начальника управління Міністерства оборони за підозрою в отриманні хабара. Про це відомство повідомило 14 березня.

Чоловіка підозрюють у незаконному оформленні документів про зняття військовозобов’язаного з військового обліку для виїзду за кордон.

«Полковник Міноборони України за свої «послуги» брав 9 тисяч доларів США. За ці гроші чиновник готував висновок військово-лікарняної комісії про непридатність до військової служби. Посадовця затримано спільно з СБУ під час передачі документів та отримання грошей від одного з військовозобов’язаних», – йдеться в повідомленні.

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Посадовця підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Ця кваліфікація передбачає до дев’яти років ув’язнення.

Міністерство оборони наразі не коментувало повідомлення.

Під час воєнного стану, який діє в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, громадянам України призовного віку заборонено виїзд за кордон, але певним категоріям громадян можуть видавати тимчасовий дозвіл на перетин кордону. Такий дозвіл передбачає обовʼязкове повернення в Україну.