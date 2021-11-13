Костел святого Миколая у Києві: культова споруда чи концертна зала?

Костел святого Миколая буде передано у постійне користування римо-католицькій громаді. Розпорядження про підготовку передачі собору вірянам підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Нині у костелі розташований також Національний будинок органної та камерної музики. Чи знайдуть йому нове приміщення для проведення концертів? І як передача храму парафіянам вплине на міжнародний імідж України?

Культова споруда перейде вірним київсько-житомирської дієцезії Римо-католицької церкви 1 червня 2022 року. До цього часу у приміщенні мають завершитися відновлювальні роботи з ліквідації наслідків пожежі.

«1 червня наступного року має стати визначальною датою в історії багатостраждального, легендарного костелу святого Миколая – днем, коли врешті-решт, завдяки зусиллям багатьох вірних буде відновлено історичну справедливість й християнська святиня повернеться у лоно Церкви», – повідомляють парафіяни на своїй сторінці у фейсбуці.

Що з органом?

Наразі приміщення ділять між собою релігійна громада і Національний будинок органної та камерної музики, який до літа наступного року має переїхати в інше приміщення. Проте нині невідомо, чи буде це спеціально зведена чи реконструйована будівля, повідомила у коментарі Радіо Свобода заступниця генерального директора Національного будинку органної та камерної музики Ольга Кононенко.

На жаль, органу вже не існує. Він знищений повністю, нічого не вціліло

«Цим займаються вищі органи державного управління. На мою думку, місце для нового концертного залу має бути тільки в центральній частині Києва. На жаль, органу вже не існує. Він знищений повністю, нічого не вціліло.

Без сумніву, Києву потрібен новий концертний орган. Якщо виникне питання про будівництво нового приміщення для проведення концертів, то обов’язково необхідно враховувати його технічні і акустичні характеристики, щоб інструмент мав звучати «правильно». Якраз костел якнайкраще відповідав цим критеріям. Чи потрібен орган костелу Святого Миколая? Однозначно так!» – зауважує Ольга Кононенко.

«Вірні найкраще подбають за свій Божий дім» – рілігієзнавець

Призначення костелу як культової споруди в першу чергу не культурне, а релігійне, зауважує релігієзнавець Людмила Филипович. Вона називає передачу храму римо-католицькій громаді актом відновлення історичної справедливості, адже радянська влада націоналізувала або зруйнувала усі релігійні споруди.

Цей костел був споруджений на кошти вірних римо-католицької громади

«На цю подію вже давно чекали і світська, і релігійна громадськості. Цей костел був споруджений на кошти вірних римо-католицької громади. Ще з 1991 року, коли відновилась діяльність парафії, прихожани постійно просили повернути їм собор. Варто було дочекатися пожежі у вересні 2021 року, для того, щоб передивитися ставлення держави до об’єктів культурної спадщини і зрозуміти, що краще, ніж вірні, за Божий дім ніхто не подбає», – наголосила Людмила Филипович.

Україна зміцнить свої позиції у світі

Нині у світі нараховується близько 1,5 мільярди вірних Римо-Католицької церкви, і повернення прихожанам їхнього храму покращить відносити з Ватиканом, переконана Людмила Филипович. Адже Апостольська столиця неодноразово порушувала це питання.

Можливо, це стане своєрідним мотивом для візиту папи Римського в Україну

«Це не тривіальний собор, це видатна пам’ятка, і церква зацікавлена в тому, щоб повернути собі такі об’ֹֹєкти. Можливо, це стане своєрідним мотивом для візиту папи Римського в Україну. Така подія покращить імідж України у світі. Вірні мають відчути, що Україна поважає права вірних і дбає про їхню релігійну свободу», – каже релігієзнавець.

Костел святого Миколая у фактах

Костел святого Миколая був побудований у 1899–1909 роках відомим київським архітектором Владиславом Городецьким. Собор споруджувався виключно на кошти католицької громади. Під час зведення будівлі вперше використали новий на той час матеріал залізобетон.

У 1933 році костел був розграбований. За часів радянської влади собор не був знищений, його пристосували для господарських потреб. У соборі були фрески і вітражі, які не вціліли.

З 1981 року храм діяв як концертна зала Національного будинку органної та камерної музики. В ньому чудова акустика.

У 1992 році у костелі поновили богослужіння.

У 2001 році під час візиту до Києва костел відвідав Ппапа Римський Іван Павло ІІ.

3 вересня 2021 року у костелі спалахнула пожежа, в результаті якої було пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та орган.