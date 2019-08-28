Російський фестиваль творчих спільнот «Таврида – АРТ» пройшов із 20 по 26 серпня в анексованому Росією Криму в районі Судака. Сайт проєкту «Таврида – АРТ» повідомляє, що це «перший фестиваль творчих спільнот у Росії, а його ідея народилася серед молодих діячів культури і мистецтв – випускників форуму «Таврида»».

Російський глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що фестиваль «Таврида – АРТ» став однією з «візитних карток» Криму.

«Крим стає всеросійським майданчиком для обговорення найрізноманітніших питань, і не тільки в царині культури і мистецтва», – заявив Аксьонов.

На думку російського громадського активіста, керівника громадської організації «Чистый берег. Крым» Володимира Гарначука, проєкт «Таврида» зумовлений необхідністю змін у кадровій політиці бюрократичного апарату Росії.

«Розуміючи, що поточна кадрова політика призвела до найжорсткішого негативного відбору на всіх щаблях бюрократичної системи, яка управляє країною, вони намагаються створити симулякри у вигляді конкурсів «Лидеры России», «Таврида», «Селигер» й інших. На них приїжджають молоді люди, кар’єристи, діти чиновників, нове покоління комсомольців із кінця 80-х», – розповів Крим.Реалії активіст.

На його думку, корупційна складова є невід’ємною частиною російського проєкту «Таврида».

Ніякого розвитку і реалізації талановитою молоддю своїх амбіцій «Таврида» не дасть

«Ніякого розвитку і реалізації талановитою молоддю своїх амбіцій «Таврида» не дасть, це підтверджено багаторічною практикою подібних заходів. Тому прогноз щодо «Тавриди» стандартний – на проєкті забудови будуть укотре наживатися федерали, а крихтами з панського столу будуть годувати оточення Аксьонова. Ділянку забудують і виведуть із охоронюваних територій», – припускає громадський активіст.

На думку кримського журналіста і екскерівника азербайджанської громади Криму Рагіма Гумбатова, від проведення фестивалю «Таврида – АРТ» найбільше постраждає екологія півострова.

Найбільш потерпілою стороною під час і після фестивалю виявиться екологія

«Слід зазначити, що в Криму фест-туризм – як і конференц-туризм – в останні десятиліття намагалися розвивати як перспективні напрямки. Я сам учасник багатьох із цих заходів. Такі заходи, безсумнівно, роблять внесок у розвиток регіону, в тому числі рекламуючи місця свого проведення. Разом із тим, на організаторах таких заходів лежить величезна відповідальність щодо дотримання безпеки з огляду на скупчення на одному майданчику великої кількості людей, запобігання правопорушенням, поширенню наркотиків.

Не секрет, що місця проведення таких акцій часто приваблюють різних кримінальних елементів. Що стосується місцевих жителів, якщо вони якимось чином залучені в організацію, в конкретному випадку – фестивалю, то в них з’явиться можливість заробити на шматок хліба, якщо приїжджі бізнесмени дадуть їм таку можливість. Найбільш потерпілою стороною під час і після фестивалю виявиться екологія. Гори сміття будуть вивезені в кримські звалища ТПВ, які й без того під зав’язку забиті», – вважає журналіст.

Скептичний погляд на проєкт «Таврида» в коментарі Крим.Реалії висловив російський блогер Олександр Горний.

«Завжди є дві точки зору: одна – «за», інша – «проти». Те, що Крим будуть освоювати, у мене сумнівів немає. Питання: наскільки цивілізовано [це буде] і чи з урахуванням думки людей, які тут живуть, і збереження цього місця. Подібні фестивалі, незважаючи на мою критику, безумовно, дадуть імпульс регіону, це напевно краще, ніж шалмани, але є побоювання, що величезна територія близько Меганома буде перекрита. Це результат невміння працювати з громадською думкою і недовіри до будь-яких ініціатив влади. У мене поки що забагато побоювань. Те, що цей захід може бути наповнений цікавими смислами, – це цілком можливо, але поки що є дуже багато питань і упереджень. Доки не зрозумію істинного розмаху проєкту і його впливу на це місце, буду більше скептиком», – заявив блогер.

Архітекторка й активістка Ольга Вечер, яка має досвід роботи в Громадській палаті Росії, вважає, що фестиваль «Таврида – АРТ» завдасть серйозної шкоди довкіллю.

«На мій погляд, подібні фестивалі – просто відволікання енергії мас від реальної творчої роботи на благо Криму. По суті – [це] розбещення людей нескінченними тусовками та масштабна шкода природі», – вважає архітектор.

Кримський активіст із Судака Дмитро Демчук також заявив про негативне ставлення до проєкту «Таврида».

Це гори сміття, антисанітарія, знищена флора й фауна, пожежі і так далі

«Різні ходять думки про фестиваль «Таврида», але моя – як захисника природи, та й як місцевого жителя – однозначно негативна. Це гори сміття, антисанітарія, знищена флора й фауна, пожежі і так далі. Про який розвиток регіону можна говорити, якщо дорога перекрита на час фестивалю, підхід до моря закритий парканом? Вода до фестивалю підведена в обхід сіл, що потерпають від її нестачі, допотопна каналізація не справляється, і величезні жовті плями фекалій у море не помітить тільки сліпий. Розташування фестивалю посередині порожньої Капсельської бухти говорить про те, що територія його ширитиметься на всі боки, а значить – збільшуватиметься екологічне навантаження», – заявив Крим.Реалії активіст.

Російський молодіжний освітній форум «Таврида» відкрили 2014 року, після анексії Криму. Перед цим у Росії відмовилися від проведення аналогічного форуму «Селигер», який також підтримувала й фінансувала російська влада. Ініціатива створення «Тавриди» належить Загальноросійському народному фронту – провладному суспільно-політичного руху.

У матеріалі використовується термінологія, вживана на анексованому Росією півострові