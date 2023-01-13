Партійний вояж на Різдво: «єдинороси» в окупованих регіонах України

Російське видання «Блокнот» дійшло висновку, що різдвяні свята цього року стали незвичайними: російські політики та чиновники вирішили зберегти в таємниці місця богослужінь, які вони відвідали. Винятком стала верхівка «Єдиної Росії». Перший заступник керівника адміністрації російського президента Сергій Кирієнко та перший віцеспікер Ради федерації, секретар генради партії «Єдина Росія» Андрій Турчак здійснили вояж окупованими територіями України, «зустрівши» Різдво Христове у Севастополі.

Навіщо Андрій Турчак і Сергій Кирієнко їздили на Донбас та південь України, що вони робили в Севастополі і як оцінюють експерти фронтову активність «Єдиної Росії» на тлі війни, що триває – у матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Єдина Росія» пішла на війну

Андрій Турчак очолює парламентську координаційну робочу групу з питань «спеціальної військової операції» (так у Росії називають повномасштабне військове вторгнення в Україну – ред.). Вона була створена 20 грудня 2022 року, відповідно до указу Володимира Путіна. До групи увійшли представники палат федерального парламенту та всіх парламентських партій, Міністерства оборони РФ, лідери громадських організацій, провідні військові кореспонденти Росії.

За словами Андрія Турчака, «група використовує досвід Севастопольського волонтерського штабу із супроводу мобілізованих та їхніх сімей».

Крім того, група бере участь в інформаційній та роз’яснювальній роботі, веде аналіз стану роботи з патріотичного виховання молоді та підготовку пропозицій з питань виробництва продукції для потреб усіх видів військ і військових формувань. Усередині групи створили п’ять підгруп за вказаними основними напрямками.

29 грудня 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу попросив парламентаріїв про допомогу і підтримку в питаннях мобілізації та «спецоперації».

Цього ж дня Андрій Турчак та Сергій Кирієнко розпочали свій різдвяний вояж із відвідування зони бойових дій.

Робоча група з питань «спецоперації» працювала і на Різдво

Вдень, що передував святковій різдвяній ночі, Андрій Турчак і російський губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, який супроводжував гостя, попрощалися із загиблими на фронті в Україні.

Секретар генради «Єдиної Росії» зустрівся з волонтерами штабу «Ми разом – Севастополь», які виїжджають «за стрічку» – на лінію фронту; відвідав школу в Балаклаві та «здійснив мрію» сина учасника «спеціальної військової операції», подарувавши дитині футбольну форму.

Водночас він «перевірив підготовку фортифікаційних споруд в одному із південних районів» російської оборони.

Сергій Кирієнко розпочав різдвяну поїздку з інспекції підрозділу БАРС (бойовий армійський резерв, спеціальний – ред.) «Каскад» на Донбасі. «Елітний політичний воєнізований підрозділ», куди добровільно попрямували служити російські депутати різних рівнів, очолює перший заступник голови руху «Бойове братство», заступник голови комітету Держдуми з оборони полковник Дмитро Саблін. Які завдання поставлені перед депутатами, чому вони не служать у частинах разом із рядовими мобілізованими і чи відправлятимуть російських народних обранців на передову – не повідомляється.

Апогеєм вояжу стало богослужіння у нижньому храмі Свято-Володимирського собору в Севастополі. Тут зустрічали Різдво всі разом: Сергій Кирієнко, Андрій Турчак, Дмитро Саблін, Михайло Развожаєв, а також російський сенатор від міста Севастополя Катерина Алтабаєва та очільник міської ради Володимир Нємцев.

Січневі тези: внутрішня політика розчиняється у «спецоперації»

Вже 8 січня Сергій Кирієнко заявив, що «завдання, поставлені президентом у спеціальній військовій операції, все одно будуть виконані, і перемога буде обов’язково, і нормальне гідне життя».

Завідувач відділу політики «Незалежної газети» Іван Родін зробив висновок, що таким чином за результатами поїздки Кирієнко «на нових територіях» оголосив «установку президента на обов’язкову перемогу Росії», а «внутрішня політика розчиняється у спецоперації».

Керівник єдиноросів у Криму, російський очільник кримської держради Володимир Константинов того ж дня заявив, що «кордон проведення спеціальної військової операції в Україні може суттєво зміститися на захід».

А в Севастополі запровадили нову посаду першого заступника губернатора та терміново витягли з «нафталіну» ідею шестирічної давнини попереднього російського губернатора. Для лобіювання співробітництва між Севастополем та еритрейським містом-портом Массауа на Червоному морі тепер залучили посла Еритреї у Москві Петроса Цеггайю.

«Єдинороси» втрачають прихильників і блефують, по-новому виправдовуючи війну?

Заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим (2006-2007 роки), надзвичайний і повноважний посол України в Хорватії та Боснії та Герцеговині (2010-2017 роки) Олександр Левченко порівняв різдвяні візити «єдиноросів» зі спробою дати сигнал «п’ятій колоні», яку в Москві не забули: Кремль боротиметься за окуповані російською армією простори, які Володимир Путін та його оточення оголосили своєю власністю.

Саме Кирієнко рекомендував військовому керівництву Росії обстрілювати в Україні ракетами винятково об’єкти енергетичної інфраструктури

«Зрозуміло, що на всіх, хто причетний до такого рішення, чекає вирок міжнародного суду за злочини в Україні. Будучи керівником комсомольської обласної організації у Нижньому Новгороді, тоді ще – у Горькому, Кирієнко неодноразово брав участь у заходах атеїстичного характеру. Часи змінилися, тепер Кирієнко намагається демонструвати християнську людяність та смирення на Різдво. Все це – абсолютна фальш. Саме він рекомендував військовому керівництву Росії обстрілювати в Україні ракетами не військові цілі, а винятково об’єкти енергетичної інфраструктури. Як колишній міністр палива та енергетики він розуміється на тонкощах забезпечення населення теплом та енергією. Він побував і на Арабатській стрілці, де на вкраденій в України території росіяни нібито планують побудувати нове місто – ще один кремлівський блеф. У Москві навряд чи знають, що Арабатська стрілка з’явилася лише пів тисячоліття тому після катастрофічного землетрусу в Криму. Наступний «катастрофічний землетрус» знищить Керченський міст і злочинну кремлівську владу загалом, тільки цей землетрус уже буде військово-політичним. Упевнений, що коли відбудеться повне повернення Україні всіх тимчасово окупованих територій, а в Москві розпочнуться «криваві розбірки», Кирієнко зрадить і Путіна, як свого часу Бориса Нємцова, який привів його у владу», – наголосив Олександр Левченко.

На думку оглядачки Крим.Реалії, експертки американських аналітичних центрів, що спеціалізуються на аналізі російського суспільства, пропаганди та зовнішньої політики, Ксенії Кириллової, те, що роблять Кирієнко і Турчак на окупованих територіях, стає ще одним виправданням війни.

Війна набуває другорядного значення і подається як засіб вирішення внутрішніх проблем Росії

«Вони заявляють про початок розвитку, будівництва, хоча насправді в Росії є безліч територій, які виглядають навіть гірше, ніж розбомблені Запорізька та Херсонська області. Одна з цілей цього – відвернути увагу населення від військових поразок. В останні місяці російська пропаганда вже не приховує, що війна стає засобом вирішення внутрішніх проблем. Якщо звернути увагу на її риторику, ми побачимо, що цілі та засоби у виправданні війни стали змінюватися місцями. Раніше «перемога» сприймалася як найвища мета, задля досягнення якої необхідно розбудовувати країну. Зараз, при формальному збереженні колишніх постулатів, війна набуває другорядного значення і подається як засіб вирішення внутрішніх проблем Росії, насамперед економічних. Можна сказати, що пропаганда стала більш відвертою, а виправдання війни ще цинічнішим. Пропагандисти прямим текстом заявляють, що війна врятувала росіян «від самих себе», і завдяки їй громадяни відчули велич, єдність і стали більше підтримувати владу, що особливо важливо перед виборами 2024 року», – пояснила експертка.

Лояльні росіяни, які раніше підтримували «Єдину Росію», зараз почали «лайкати» антивоєнні коментарі

Як заявив кореспондентові Крим.Реалії аналітик медіа-центру «Одеська політична платформа» Юрій Христензен, який проводив аналіз коментарів і «лайків» на самарському міському порталі, мобілізація «зістикувала» росіян зі «спецоперацією».

«Раніше там дивилися на війну як на спортивні змагання, а зараз ризикують самі в ній брати участь. Звідси інший підхід до оцінки подій. Цілком лояльні росіяни, які раніше підтримували «Єдину Росію», зараз почали «лайкати» антивоєнні коментарі настільки масово, що цією проблемою зайнялися партійні політтехнологи та штучний інтелект», – наголосив він.

Ксенія Кириллова звернула увагу на пропагандистську теорію, створену колишнім російським шпигуном Андрієм Безруковим ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну. За його словами, війна є засобом «очищення та порятунку» Росії від «англо-саксонського ярма». Наразі ці наративи повторює і Володимир Путін, виправдовуючи війну боротьбою за свободу, суверенітет та незалежність Росії.

«Пропагандисти відкрито називають війну єдиним способом впоратися з корупцією та «отримати поштовх» для розвитку, хоча ми чудово розуміємо, що знищення сусідньої країни ніяк не допоможе досягненню цих цілей. Але тут особливо важливим є те, що вони фактично прямим текстом визнають: «Ми вбиваємо невинних людей, щоб відчути себе великими і впоратися з власною нікчемністю та нездатністю до розвитку», – зазначила вона.

За словами Ксенії Кирилової, подібні зізнання робляться невипадково. Єдиний спосіб для Кремля пояснити російському суспільству свої поразки на фронті – це спробувати «розчинити» «спецоперацію» у внутрішній політиці, тобто змістити акцент із ситуації на лінії фронту та переконати населення, що основна мета війни – навіть не фронтові перемоги, а внутрішні зміни.

Крім цього, за словами американського аналітика, за допомогою партійців-«єдиноросів» реалізуються ще два стандартні плани: заміщення населення та «розпилювання» бюджетних потоків. Для цього на окупованих Росією українських територіях заявляють під реалізацію проєкти, що потребують значних коштів.

І Кирієнко, і Турчак відкрито говорять про трильйони рублів, які знадобляться на відновлення окупованих територій

«З їхньою допомогою завозитимуть так званих «громадянських фахівців», будівельників, вчителів, людей, які розвиватимуть та обслуговуватимуть інфраструктуру. По суті, здійснюватиметься заміщення корінного населення на прибулих фахівців, як це вже робилося в Криму, – під вибори та для забезпечення легітимації «нових» територій у складі Росії. І Кирієнко, і Турчак відкрито говорять про трильйони рублів, які знадобляться на відновлення окупованих територій. І, відповідно, на цьому відмиватимуть величезні гроші. Військові дії тривають, об’єкти постійно зазнають бомбардувань, і списувати гроші на їх відновлення можна до нескінченності», – вважає експертка.