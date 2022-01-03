«Вмирає екзотика Ялти»: Кримське узбережжя втрачає свої пальми

ЯЛТА – У Ялті масово гинуть пальми. Екзотичні дерева висихають і втрачають зелені верхівки. У грудні це сталося з цілою пальмовою алеєю, а раніше місто втратило й іншу унікальну рослинність. Місцева влада шукає способи ефективної боротьби зі шкідниками. Поки що воліють замінювати загиблі дерева новими. Що відбувається та чи можна врятувати ялтинські пальми, з'ясовували Крим.Реалії.

Ялта втратила цілу пальмову алею в Мордвинівському парку по вулиці Свердлова. Десятки дерев засохли й пожовтіли, а з деяких відпали верхівки, повідомляє кореспондент Крим.Реалії, який побував у «мертвому» парку.

Як вмирає екзотика Ялти

Журналіст повідомив, що у парку загинуло понад десяток пальм. У багатьох ще збереглися висохлі верхівки, а деякі стоять без них.

Серед загиблих дерев можна помітити ще кілька живих, із зеленими верхівками.

«Серед тих, що збереглися, не більше п'яти пальм. Вони ростуть компактно на клумбі, тому, мабуть, також заражені шкідниками», – повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

На місці загиблих пальм невдовзі з'являться нові, обіцяє глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко. Такий подарунок Ялті до Нового року та Різдва, за її словами, зробив меценат, який побажав залишитися невідомим.

«39 саджанців – 24 крупноміри, 15 стандартних – вже на складі МБУ «Зеленбуд». Готуємо до посадки. У тому числі шестиметрові віялові пальми – їх висадять на набережній замість знищених шкідниками. Рослини вже оброблені від шкідників – скоро почнеться їх висадка!» – стверджує вона.

Оновлення, за словами Яніни Павленко, очікуються і у найближчих південнобережних селищах. У Сімеїзі обіцяють висадити італійську сосну (пінію), яка замінить там пошкоджену китайську тую східну, в Масандрі – екзотичне дерево гінкго білоба, а на набережній Гурзуфа – штамбові тамарикси.

Висаджувати нові дерева влада Ялти ризикнула, незважаючи на те, що раніше зафіксували масове зараження рослин південного узбережжя шкідниками. У регіоні виявили австралійський жолобчастий червець, сосновий лубоїд та пальмовий метелик, стверджують у російській адміністрації Ялти.

У відомстві зазначили, що розробляють комплексний план, що передбачає одночасне знищення всіх осередків поширення шкідників і просили місцевих жителів повідомляти про такі осередки.

«Епідемія» кримського південнобережжя

Боротьба збереження екзотики Ялти триває вже кілька років. Масштаби цієї проблеми стали помітними у 2019 році, коли в Алупкінському парку, що оточує Воронцовський палац, загинула ціла алея найстаріших китайських віялових пальм.

У травні 2020 року шкідники знову атакували пальми Алупкінського парку. Тоді там обробили дерева, зупинивши їх масову загибель, але багато з них «перебувають у пригніченому стані», повідомляли в адміністрації Ялти.

Ці дерева висадили там після подій 2014 року. На Південне узбережжя Криму їх доправили з Італії, а туди вони потрапили з Африки. В адміністрації Воронцовського парку зазначали, що на ПБК спостерігається епідемія довгоносиків.

Фахівці Нікітського ботанічного саду з'ясували, що шкідники (пальмовий довгоносик та пальмовий метелик), імовірно, були завезені на півострів із посадковим матеріалом, минаючи карантинну службу. У 2017 році на пальмах, привезених з Італії через Краснодарський край Росії, були виявлені личинки пальмового довгоносика, а в червні 2018 року в новій партії пальм виявили ще й гусениць та кокони пальмового метелика.

Фахівці рекомендували видаляти загиблі рослини, щоб уникнути поширення шкідників, оскільки під загрозою загибелі опинилися всі пальми на південному узбережжі.

«Люди в Алупці, Сімеїзі видаляли хворі пальми і бачили цю гусінь (південноамериканського пальмового метелика – КР). По всій Алупці у нижній та середній частині міста, у скверах, у дворах, на територіях санаторіїв стоять хворі віялові пальми, заражені цією гидотою», – зазначила активістка з Алупки Ольга Худобандаєва.

Вона багато років домагається від місцевої влади заходів щодо порятунку пальм від знищення: пише листи чиновникам і публікує у соцмережах фото хворих дерев та гусениць-шкідників.

У попередні роки місцеві активісти власним коштом купували розчин для обробки пальм і самі наносили його на дерева, захищаючи від шкідника.

Під загрозою – всі пальми Ялти

Окрім пальм, на південному узбережжі Криму в попередні роки гинули ленкоранські акації. Депутат підконтрольної Росії міськради Ялти Лері Сванідзе закликав місцевих чиновників «підійти до порятунку рослин глобально», оскільки точкова боротьба з комахами, за його словами, призводить до загибелі рослин і «позитивного результату не дає».

Директор Нікітського ботанічного саду Юрій Плугатар ще у 2019 році заявляв про необхідність одночасної обробки всіх пальм на Південному узбережжі Криму, заявляючи про загрозу «втрати пальм на всьому ПБК».

Влада Ялти влітку минулого року визнала, що поки що не може позбутися пальмових шкідників методом одноразової обробки всіх дерев на південному узбережжі півострова, оскільки частина з них перебувають на території приватних пансіонатів і готелів, а деякі з їхніх власників цього не роблять.

Самі власники цих курортних об'єктів публічно про долю ялтинських пальм не висловлювалися.

Комплексний план щодо одночасного знищення шкідників на всьому Південному узбережжі Криму, розробкою якого в адміністрації Ялти зайнялися на початку року, досі не представлено. Обробку дерев місцеві комунальники ведуть поетапно. А замість загиблих і знищених дерев висаджують нові.