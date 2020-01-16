Не минуло й місяця після запуску пасажирських потягів з Росії до анексованого Криму через Керченський міст, як пасажири цих потягів почали фігурувати в російській кримінальній хроніці. З початку січня стало відомо як мінімум про два інциденти, які сталися у потягах кримського напрямку. Йдеться про різанину в потязі, що прямував з російського Санкт-Петербурга до Севастополя, та насильство над дитиною в потязі Сімферополь-Москва. Крим.Реалії зібрали все, що відомо про ці інциденти.

Відео з потягу Сімферополь-Москва, яке шокує

У потязі «Таврія», що прямував з анексованого Сімферополя до столиці Росії Москви, у ніч на 10 січня нетвереза жінка винесла дитину з купе й кинула її на сходи, що ведуть на другий поверх вагона. Відео інциденту потрапило в соціальні мережі та розійшлося російськими та кримськими ЗМІ.

На записі видно, як з одного з купе виходить напіводягнена жінка з дитиною, за нею виходить дівчинка. Жінка відчиняє двері, що ведуть на сходи між поверхами вагона, і кидає туди дитину. Старша дівчинка бере дитину й забирає її в купе, тим часом у коридор виходить чоловік і повертає в купе жінку.

За інформацією російської поліції, у цьому купе їхала 36-річна жителька Воронежа з 53-річним співмешканцем, а також зі своїми доньками, одній з яких сім років, а іншій ‒ десять місяців. В Управлінні на транспорті МВС Росії у Південному федеральному окрузі повідомили, що сім'ю зняли з потяга на станції Кримська (Краснодарський край Росії), молодшу дівчинку госпіталізували, старшу помістили до реабілітаційного центру.

Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, жінка взяла на руки свою молодшу дочку, винесла з купе й кинула на сходи між поверхами вагона

«Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, жінка взяла на руки свою молодшу дочку, винесла з купе й кинула на сходи між поверхами вагона. Вже на наступній станції, згідно з актом начальника потягу, сім'ю зняли з маршруту й доправили до чергової частини лінійного відділу поліції», ‒ йдеться у повідомленні.

За інформацією російських силовиків, з матір'ю дівчаток та її співмешканцем провели профілактичну бесіду і склали адміністративний протокол за ст. 5.35 КоАП Росії за «неналежне виконання» батьківських обов'язків. Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 100 до 500 рублів.

Пізніше Слідком Росії у Воронежі оприлюднив заяву, в якій повідомив про проведення дослідчої перевірки за фактом заподіяння тілесних ушкоджень малолітній дитині. У Слідкомі мають намір «дати правову оцінку діям органів системи профілактики Радянського району Воронежа», оскільки раніше жінку притягували до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

В офіційних повідомленнях не згадують прізвище жительки Воронежа. У воронезьких соціальних мережах бурхливо коментують інцидент, але й там не дають додаткової інформації про жінку та її сім'ю.

Згідно з інформацією перевізника, пасажирський потяг із Сімферополя до Москви проводить у дорозі одну добу та майже одинадцять годин. Вартість квитків на потяг ‒ від 4 092,5 рубля.

Різанина в купе дорогою в Севастополь

У вівторок, 14 січня, стало відомо про різанину в потязі, що прямував із російського Санкт-Петербурга до анексованого Севастополя. У плацкартному вагоні потяга 61-річний уродженець Воронезької області Росії напав з ножем на попутників і завдав поранення 22-річному жителю Астраханської області та 18-річній євпаторійці.

Як повідомили в лінійному управлінні МВС Росії на транспорті у Криму, нападник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Черговий на Кримській залізниці викликав до потяга, що прибував на станцію Владиславівка, наряд поліції та «швидку». Нападника передали представникам поліції, а постраждалих ‒ медикам.

Постраждалу 18-річну жительку Євпаторії машиною «швидкої допомоги» доправили в районну лікарню з різаною раною правої ноги та крововтратою

«Постраждалу 18-річну жительку Євпаторії машиною «швидкої допомоги» доправили в районну лікарню з різаною раною правої ноги та крововтратою. Зараз стан потерпілої оцінюється як задовільний. 22-річному хлопцю в лікарні обробили поранення, госпіталізації він не потребує», ‒ йдеться у повідомленні лінійного управління поліції.

У відомстві зазначили, що раніше не судимого жителя Воронежа затримали на 12 діб за статтею 20.21. КоАП Росії (поява у громадських місцях у стані сп'яніння). Питання про порушення кримінальної справи вирішуватимуть після проведення судово-медичної експертизи.

Згідно з відкритими джерелами, пасажирський потяг із російського Санкт-Петербурга до Севастополя проводить у дорозі одну добу та більше ніж дев'ятнадцять годин. Вартість квитків ‒ від 4 313,4 рубля.

Бійки в потягах ‒ проблема для Росії

У Росії публічно визнали проблему п'яних скандалів та бійок у потягах. У 2018 році голова «Російських залізниць» Олег Бєлозьоров пропонував запровадити «чорні списки» для порушників у потягах. У серпні 2019 року в комітеті Держдуми Росії з транспорту та будівництва повідомили, що підтримують ідею карати тих, хто влаштовує бійки у потягах, і не продавати їм квитки.

Російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман, відповідаючи на запитання Крим.Реалії, чому п'яні бійки в потягах є проблемою для Росії, висловив думку, що цьому сприяють географічний і культурний фактори.

Люди можуть їхати в потязі цілодобово... Що роблять в потягах? Їдять та п'ють. А там, де вино, там і бійки

«Це пояснюється двома обставинами. Перше ‒ це величезна протяжність території Росії, люди можуть їхати в потязі цілодобово. В Європі це практично неможливо. Наприклад, у Німеччині потягом можна їхати максимум вісім годин, ніхто не поїде потягом із Берліна до Мадрида, а з Москви до Владивостока ‒ запросто. Друге ‒ це національні традиції. Що роблять в потягах? Їдять та п'ють. А там, де вино, там і бійки», ‒ зазначив експерт.

Ігор Ейдман додав, що також одним із факторів може бути недостатня робота транспортної поліції, оскільки правоохоронна система в Росії «громіздка, жорстока, але не дуже ефективна».

За словами головного наукового співробітника лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України Вадима Васютинського, для багатьох людей поїздки в потягах є стресом, і ті, хто належить до груп ризику, можуть реагувати на стрес психічними порушеннями або комунікативними проблемами ‒ порушеннями контактів з іншими людьми.

Соціальний психолог підкреслив, що без статистичних даних складно дати професійну оцінку випадків агресії у російських потягах кримського напрямку. Водночас експерт нагадав, що не всі люди мають достатню стійкість до стресів.

Залізничний транспорт передбачає не тільки фізичні навантаження, порушення сну, підвищення тривожності, але й різке збільшення соціальних контактів

«Залізничний транспорт передбачає не тільки фізичні навантаження, порушення сну, підвищення тривожності, але й різке збільшення соціальних контактів. Є специфічна група ризику, для якої зайві соціальні контакти ‒ це вантаж. Є інша група ризику ‒ люди, які, навпаки, вітають соціальні контакти, і це може виражатися у нав'язливій поведінці. Вони можуть провокувати людей якщо не на явну агресію, то, щонайменше, на недоброзичливість. Тобто існує безліч нюансів, які ускладнюють цю ситуацію. Якщо людина має схильність діяти неадекватно у стресовій ситуації, то ймовірність того, що з нею щось станеться, істотно зростає», ‒ сказав Васютинський.

«Новий контингент формує нову віху у кримському сервісі»

Ексміністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександр Лієв у коментарі Крим.Реалії висловив думку, що після анексії півострова якість туристів з Росії погіршилася. За його словами, раніше Крим орієнтувався на продаж оздоровчих путівок для росіян середнього достатку, які були здатні заплатити від тисячі доларів за 12-15 днів перебування на півострові.

Спробуймо уявити людину, яка не може собі дозволити поїхати на відпочинок навіть у Росії

«Як правило, такі люди мають зайнятість, у них коротка відпустка, вони віддають перевагу авіасполученню та платять за себе самі. Вони, швидше, ближчі до інтелігенції, читають книги й дивляться контент, що відповідає певним стандартам. Тепер спробуймо уявити людину, яка не може собі дозволити поїхати на відпочинок навіть у Росії, не кажучи вже про інші країни. Їй дали безкоштовну путівку. Така людина не часто виїжджає за межі свого регіону і, в умовах російської глибинки, щоб не зійти з розуму, вживає алкоголь. Їй однаково, куди їхати, аби заощадити. Такі люди зазвичай не читають книги і дивляться зовсім інший телевізійний контент. Цей контингент ‒ не поганий і не хороший, просто він інший», ‒ пояснив Лієв.

За словами Олександра Лієва, до російської анексії таких «невільних туристів» у Криму фактично не було: на півострів приїжджали ті, хто сам ухвалював рішення про те, куди їхати на відпочинок, і сам його оплачував. Зараз половина відпочивальників на півострові ‒ це люди, що належать до іншої групи. Лієв підкреслив, що такі люди їхатимуть потягом, і це, на його думку, буде створювати незручність залишкам першої групи відпочивальників, які поки приїжджають до Криму, хоч і в меншій кількості.

При цьому головною проблемою ексміністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим називає формування нового запиту на кримський сервіс і прогнозує його суттєве погіршення.

Зараз новий контингент формує нову віху у кримському сервісі. Цей процес буде складно повернути назад

«Кримський сервіс ‒ такий, яким він був, ‒ формували українці та росіяни середнього класу. При всій його критиці, він відповідав потребам, туристи їхали задоволені й поверталися знову, про це говорили результати досліджень. Але зараз новий контингент формує нову віху у кримському сервісі. Цей процес буде складно повернути назад. А потреби у цих людей мінімальні: вони готові їсти в їдальнях, не користуються відрами для сміття і навіть не завжди ‒ туалетами», ‒ сказав Лієв.

За інформацією Головного управління МВС Росії на транспорті, за шість місяців 2018 року до кримінальної відповідальності були притягнуті 30 осіб, які влаштовували бійки в потягах. Статистику за 2019 рік російські силовики поки не оприлюднили.

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