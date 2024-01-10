Курахове: нова ціль Росії на Сході?

Український Генштаб повідомляє про систематичні спроби армії РФ продавити оборону ЗСУ на Мар’їнській ділянці. Минулої доби тут противник атакував 15 разів.

Агресор намагається прорватися у бік Георгіївки, Перемоги та Новомихайлівки. За даними DeepState, РФ має успіх у посадці на південь від Новомихайлівки. Такий тиск на цій ділянці може свідчити, що нова ціль РФ – захоплення Курахового, кажуть українські військові експерти.

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Міністр оборони РФ Шойгу доповів Путіну ввечері 25 грудня про взяття Мар'їнки. Ватажки угрупування «ДНР» тоді ж заявили, що це нібито дасть загарбникам дорогу на Курахове, Красногорівку та Вугледар, а також дозволить перекрити важливі логістичні маршрути української армії.

Головкомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час пресконференції 26 грудня фактично підтвердив, що Сили оборони готуються вийти з Мар’їнки Донецької області.

«Наші війська підготували оборонний рубіж за цим населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує», – заявив він.

Судячи з мапи DeepState, станом на 10 січня, переважна частина території Мар’їнки перебуває під контролем військ РФ, однак частина – ще у сірій зоні.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), взяття цього передмістя Донецька не дасть армії Росії серйозних переваг на фронті, «якщо тільки російські сили значно не покращили свою здатність виконувати швидкі механізовані рухи вперед, чого вони не демонструють».

Головні питання випуску:

Які шанси у армії РФ просунутися до Курахового, і чим це місто важливе для противника?

Де Україна шукатиме нові джерела озброєння?

Чи зможуть країни НАТО вирішити проблему України з масштабним обстрілом РФ цієї зими?