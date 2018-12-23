Латвія: письменника з Риги знайшли в картотеці КДБ. Він признався і покаявся. Хто там іще?

Члена Спілки письменників Латвії, письменника-фантаста Миколу Гуданця знайшли в картотеці агентів КДБ, опублікованій 20 грудня Національним архівом Латвії. Гуданець пояснив у фейсбуці, як там опинився.

Згідно з даними в картці, агент Гуданець був завербований у 1982 році п’ятим відділом КДБ Латиської РСР. Цей відділ займався боротьбою з ідеологічними диверсіями.

Микола Гуданець признався, що в 1982 році був завербований КДБ і приблизно раз на півроку на прохання КДБ давав характеристики на знайомих.

Письменник сказав, що сподівався після написати книжку, в якій йому потрібні були б знання про прийоми і методи роботи КДБ. Навесні 1991 року, розповідає він, спецслужба вперше дала йому завдання, доручивши ввійти в Російську громаду Латвії. Він не став цього робити. У серпні того ж року Латвія проголосила відновлення своєї незалежності.

Гуданець каже, що почувався некомфортно через співпрацю, на момент підписки «був дурнем» і не розумів, що «з дияволом не можна грати в його ігри». Зараз письменник шкодує про своє рішення. «Навіть через 27 років я почуваю себе так, ніби в г… пірнув», – написав він.

Під дописом Гуданця у фейсбуці розгорнулася дискусія про можливість співпрацювати зі спецслужбами: частина читачів виступає на підтримку письменника, приймаючи його каяття, частина нагадує йому про досвід людей, які відмовлялися співпрацювати з КДБ в будь-якому вигляді.

Національний архів Латвії виклала в інтернет документи КДБ на підставі поправок до так званого закону про КДБ, який передбачає публікацію архівів радянської спецслужби.

Колишній прем’єр, бізнесмени, спортсмени. Хто ще?

Всього в агентурній картотеці 10 612 карток. Крім іншого, в ній знайшлися картки на ім’я глави Латвійської православної церкви (самоврядної у складі Російської православної церкви – ред.) митрополита Олександра (Кудряшова), капітана збірної СРСР із баскетболу Валдіса Валтерса, колишнього мера Даугавпілса Ріхарда Ейґімса, в минулому найбагатшої людини Латвії Олександра Лавента. Там же – співвласник британського футбольного клубу «Блекпул» Валерій Бєлоконєв і колишній прем’єр-міністр країни Івар Ґодманіс.

Із травня 2019 року державний архів Латвії почне публікувати в інтернеті й інші документи, пов’язані з діяльністю КДБ. З матеріалами у вигляді файлів у форматі PDF, в основному написаними російською і від руки, можна буде ознайомитися, набравши у браузері kgb.arhivi.lv або зайшовши на основний сайт архіву arhivi.gov.lv і потім вибравши розділи Aktualitātes або Virtuālās izstādes un digitālie resursi.

Отримати доступ до них зможе зареєстрований користувач, який вкаже ім’я, прізвище, ідентифікаційний або персональний код, адресу електронної пошти як ім’я користувача і пароль, а також мету використання документів.

На сайті вказано, що публікована цього місяця картотека надає дуже обмежені аналітичні можливості без оперативних справ і інших матеріалів, які планується оприлюднити у травні 2019 року. Тільки повні матеріали можуть дати відповідь на питання про рівень реальної співпраці ймовірних агентів із радянською спецслужбою.

Особа, чиї дані, що містяться в картотеці, використовуються будь-ким із порушенням недоторканності приватного життя, образою честі та гідності, може подати до суду в цивільному порядку. Відповідно до закону, видаляти і стирати дані з опублікованого архіву не можна.

Оригінал публікації – на сайті Білоруської служби Радіо Свобода

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