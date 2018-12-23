«Виймає пістолет і каже: ми можемо вас розстріляти» – Філарет розповів про співпрацю церкви і КДБ

Усі православні ієрархи у Радянському Союзі змушені були співпрацювати з Комітетом державної безпеки (КДБ). Про це в ефірі Радіо Свобода розповів патріарх Філарет.

В іншому випадку, за його словами, священнослужителі не могли повноцінно виконувати свої обов’язки, бо їхні рішення не мали юридичної сили.

«Не було жодного єпископа, який не мав би контактів з ними. Якщо він не мав контактів, то він не був єпископом. Тому, якщо хтось з архієреїв тих скаже, що він не мав контактів (із КДБ – ред.), то це означає, що він говорить неправду. Я це точно знаю», – сказав патріарх.

Як розповів Філарет, без згоди радянських спецслужб ієрархи не могли призначити жодного священнослужителя.

«Без згоди КДБ не ставили ні архієреїв, ні священиків. Треба було з ними погоджувати всі призначення. Тому й існувала реєстрація. Указ архієрея був недійсним, якщо немає реєстрації. Тому для того, щоб мати реєстрацію, треба було домовитися з ними, щоб вони погодилися на посвячення того чи іншого єпископа і призначення того чи іншого священика», – розповів Філарет.

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Однак навіть за таких умов, наголосив Філарет, йому вдавалося не порушувати таємницю сповіді, хоча одного разу через таку непоступливість йому погрожували розстрілом. Така погроза була від працівників спецслужб через відмову доносити на людей.

«Від мене на початку вимагали, щоб я їм відкривав те, що мені будуть люди говорити на сповіді. Я сказав: ні, священик повинен зберігати таємницю сповіді. Тоді він виймає пістолет, кладе на стіл і каже: ми можемо вас розстріляти. Я йому на це сказав: можете розстріляти мене, але для мене не має значення, помру я зараз, ви мене розстріляєте, чи я доживу до глибокої старості, а виконувати ці ваші умови не буду», – розповів Філарет

Філарет додав, що після цього випадку його переслідування припинилися, однак контактувати із КДБ все одно доводилося.

«Але церква пройшла цей період і перемогла», – підсумував він.

20 грудня на сайті Національного архіву Латвії агентурній картотеці КДБ Латвійської РСР знайшли агентурну картку на ім’я Олександра Івановича Кудряшова 1939 року народження. Дані, наявні в картці, повністю співпадають із біографічними даними предстоятеля Латвійської православної церкви, яка є у складі Московського патріархату – митрополита Ризького і всієї Латвії Олександра (в миру Кудряшова).

Як зазначено в картці, Кудряшова завербували в агенти КДБ під псевдонімом «Читач» у січні 1982 року. Вказано, що його завербував співробітник 5 відділу КДБ Латвійської РСР, який займався боротьбою з ідеологічними диверсіями. В картці вказаний рід його занять: «священик православної церкви». Чинний митрополит Олександр отримав сан диякона 1982 року.

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