Олена Лаущенко

(Друкуємо мовою оригіналу)

Лев из Покровского зоопарка, который год жил в частном реабилитационном центре для хищников, улетел в Южную Африку. Хищника выхаживали в Васильевке под Запорожьем после того, как животное спасли от издевательств в частном зоопарке Покровска. В понедельник Лев по кличке Лева «сел» на борт самолета в Борисполе и отправился на Африканский континент.

Год назад суд отобрал у собственника покровского частного зоопарка Игоря Падалко львов и медведей. Животные находились в крайней стадии истощения – один из них погиб: льва Ричи так и не смогли спасти. Остальных откармливали в частном реабилитационном центре в селе Васильевка под Запорожьем.

Международная организация Лоренса Энтони заинтересовалась судьбой животных и в течении года помогала Васильевскому центру покупать продукты для львов. Поскольку Лева – молодой хищник, его можно было перевезти в более природную среду, реабилитационный центр Love Lions Alive в Южной Африке. Лева останется там навсегда и больше не вернется в Украину, рассказывает директор Васильевского реабилитационного центра Александр Пылышенко.

Ему предложили сейчас в Африке гектар земли c натуральной почвой и деревьями, африканским солнышком



«То, что ему предложили сейчас в Африке, – гектар земли c натуральной почвой и деревьями, африканским солнышком. Ему там будет лучше», – объясняет Александр Пылышенко.

После переезда из Покровска состояние льва было ужасное: он плохо выглядел и боялся людей. Через некоторое время лев стал более доверчив, но ему все еще нужна психологическая реабилитация. Для приспособления в новых условиях льву понадобится помощь звериного психолога.

«Любое существо, которое привыкло к одним условиям, не может просто так переехать в другие. К этому нужно подготовить животное, оно должно понять, что чувствует защиту в социуме себе подобных или тех, кто за него переживает, как мама заботиться о своих детях», – рассказывает Александр Пылышенко.

Сбор документов для транспортировки занял около полугода. Животных отправили в Африку самолетом в специальных транспортных клетках с мягким покрытием и емкостью для воды. Вместе с Левой в реабилитационный центр отправились еще три львицы (две из них родились в Васильковском центре).

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