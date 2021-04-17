«В Україні мене б вислали у Сибір чи розстріляли»: Любомир Романків про блискучу кар'єру в США та Apple

Любомир Романків – винахідник світового масштабу. Він народився в Україні, навчався у Канаді та зробив блискучу кар'єру у США: став провідним науковцем компанії IBM. Винаходи Романківа вивчають у провідних університетах світу, а його портрет розміщений у Залі національної слави США. Після Ігора Сікорського, Любомир Романків став другим українцем, котрий удостоївся такої високої пошани.

Один з найвідоміших винаходів Романківа – тонкоплівні магнітні голівки для запису інформації, що уможливило появу жорстких дисків та персональних комп’ютерів, зокрема і комп'ютерів Apple.

Востаннє Романків приїздив до України у 2013 році, а до цього бував тут ледь не щороку. Тепер, говорить він, лікарі просять утриматися від тривалих перельотів через проблеми з серцем. Але Романків каже, що у скорому майбутньому він таки планує ступити на рідну землю.

17 квітня Любомиру Романківу виповнюється 90 років. Напередодні дня його народження, Радіо Свобода мало нетривалу розмову з винахідником. Ми поговорили про майбутнє комп'ютері, дитинство в Україні, Apple та про те, чому в Україні не з'являються свої Ілони Маски та IBM.

Без Романківа не було б Apple: правда і міфи

– Правда полягає в тому, що ми в компанії IMB збудували п’ятидюймовий диск і ми про нього почали говорити і всім його показувати. Але IMB думала його використовувати, винятково, для великих комп’ютерів і навіть не мала на думці створити портативний комп’ютер.

Стів Возняк був один з тих, хто купив у нас такий п’ятидюймовий диск і, як він сам сказав, у своєму гаражі бавився, як сполучити процесор із цим диском. Він це показав Стіву Джобсу, а той умів гарно продавати. Так з’явилася Apple.

Про майбутнє комп'ютерів: Ілон Маск і «чіпи»

– Вже коли я винайшов перші магнітні головки, в мене з’явилася ідея збудувати невеличкий комп’ютер, який я буду носити в кишені і який буде сполучений з моїм мозком електронічним сигналом.

Те, що я хочу запам’ятати, але воно в мене не запам’ятовується, буде записано на цьому диску в кишені. Це були сімдесяті роки. З мене сміялися.

Я хотів ту ідею запатентувати, а мій шеф, якому я це розповів, не хотів навіть поставити свій підпис під тим, що він погоджується це патентувати. А сьогодні Ілон Маск вже працює над таким комп’ютером, який він сполучає із мозком мавп і за допомогою комп’ютера він може керувати мавпами.

Я думаю, що розвиток таких ідей залежатиме від таких заможних людей, як Маск або ж тих компаній, котрі побачать у цьому якусь якусь велику користь для себе. Очевидно, Маск це реалізує першим.

Про Україну: Я вважаю себе українцем, але якби я лишився, то був би у Сибіру, або розстріляний.

– Я себе вважаю українцем. Ніяк інше! Я маю і канадське, і американське громадянство, але це не означає що я себе вважаю американцем.

Так, я себе вважаю американським громадянином, я себе вважаю канадським громадянином, оскільки маю паспорт. Однак душею відчуваю, що я – українець.

Коли я приїжджаю до України, я відчуваю, що я є у своїй країні, де я народився і де все мені рідне.

Я поїхав з України, коли мені було 13 років. Коли увечері до Жовкви прийшли совєтські війська, то вже вночі з’явилися списки тих хто має бути розстріляний наступного ранку.

У тих списках був мій батько, котрий працював адвокатом у Жовкві. Його встигли вивезти за ріку Солокію до Угніва, де якраз затрималися німці і так мій батько врятувався в німецький частині. А нас – мене сестру та маму вивезли наступної ночі.

Для тих, хто хотів втекти від совєтської окупації, уночі їздив спеціальний неосвітлений потяг до Угніва.

Якби я лишився в Україні, то був би у Сибіру, або розстріляний.

Про те, чому в Україні немає своїх Ілонів Масків

– Україна – це країна де є дуже багато людей з цікавими думки. Проте в Україні є олігархи. Якби ж вони не ховали гроші за кордоном, а витрачали їх гроші на розбудову технологій в Україні. Але вони того не розуміють і держава це дозволяє…

Україна була провідною країною світу у багатьох напрямках.

Дивіться, «Мотор Січ»: такої іншої «Мотор Січі» немає ніде!

Хто збудував літак «Мрія»? Українці! Ніхто більше не збудував такого літака.

Хто збудував перші ракети, які будувалися на «Південмаші»? Такі ракети не будувалися ніде.

І коли Америка почала нещодавно будувати такі ракети, то куди вона зверталася? До України!

Значить Україна має величезні можливості, однак не використовує їх.

Про життя: нічого б не міняв

– Я б нічого не міняв у своєму житті. Я всім задоволений. Я використовую усе найкраще з того, що дає мені життя.

В мене немає якихось думок, на кшталт, що я б змінив. Ну от хіба що зараз я б хотів сидіти десь на Карибському острові (сміється - ред.)і там би відпочивав і не думав про те, що робитиму у наступні 10 років.

Любомир Романків

працював в IBM понад 50 років;

запатентував 65 винаходів;

написав понад 150 наукових статей;

отримав тільки від IBM 25 нагород.

Любомир Романків із 1997 року і начальним пластуном української скаутської організації «Пласту» .

Ось що казав Любомир Романків про «Пласт».

– «Пласт» мене самоорганізував і дав мені певний спосіб думання, український патріотизм.

Пригадую, як мої батьки, живучи в Канаді, казали: «Переступаєш цей поріг – і ти вже в нашій Україні. Там, за порогом, чужий світ. І тут є наша Україна».

Це особливі слова, і я їх дуже добре пам’ятаю… Коли я в Україні, то не відчуваю своєї іншості.

– Як це бути начальним пластуном?

– Для мене начальний пластун – почесне звання. Це людина, яка надає найвищі відзначення, контролює, щоби організація рухалася у правильному напрямку. Так, як найкраще для «Пласту», молоді, України. Це свого роду вишкіл, виховання і підготовка молоді до життя.

Молодому поколінню я б хотів порадити багато працювати над собою, над своїми знаннями, не лінуватися. Зараз багато корисної інформації в інтернеті, можна сидіти годинами і вчитися, стежити за тим, як розвивається наука, куди рухається політика і світ в цілому.

Україну мають розбудовувати сильні молоді люди, які бачили світ, пізнали його і вернулися назад.

На останньому особливо хочу закцентувати: попрацювати за кордоном, здобути безцінний досвід, зав’язати зв’язки – і тоді повернутися до своєї країни.

Це однозначно допомогло б Україні у розбудові новітніх технологій та індустрій.