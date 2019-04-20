Легально про заборонене: в Маріуполі показують радянську символіку на «Деком.Пропаганда»

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В Мариуполе готовится к открытию необычная выставка «Деком.Пропаганда». Более 200 экспонатов советской символики, запрещенной в Украине законом о декоммунизации, увидят жители и гости города на вполне законных основаниях – как музейные экспонаты. Артефакты советской эпохи стали материалами для новых работ молодых художников. Выставка-эксперимент – это совместный проект творческого коллектива Арт-платформы «ТЮ!» и Мариупольского краеведческого музея. По мнению организаторов, он позволит увидеть коммунистическую символику под другим углом и переосмыслить ее значение.

За несколько дней один из залов краеведческого музея превратился в подобие лабиринта коммунальной квартиры, в которой расположились более 15 тематических зон-инсталляций, где молодые художники Арт-платформы «ТЮ!», используя символику советских времен в качестве материала для экспозиций, наполнили ее совершенно другим смыслом. Изобилие символики, подобранной особым образом лишают ее первоначального значения, но не перестают быть частью истории.

Нам предлагают сейчас вычеркнуть Советский Союз из памяти, из истории, но это не та форма, которая нужна обществу

«Красной нитью в выставке проходит параллель между законом Советского Союза о пропаганде и украинского закона о декоммунизации, о пропаганде «радянського надбання». Суть в том, что возможно меняется наполняемость, но форма пропаганды не меняется никогда. Нам предлагают сейчас вычеркнуть Советский Союз из памяти, из истории, но это не та форма, которая на самом деле нужна обществу. Мы не только показываем эту символику, мы убираем из нее пропагандистский смысл, потому здесь так много повторов», – говорит менеджер по коммуникациям Арт-платформы «ТЮ!» Вера Процких.

Знамена и вымпелы, фотографии и плакаты, газеты, всевозможные бюсты, статуэтки, предметы быта, многие из которых впервые увидят свет и которые в большинстве своем представляют теперь уже художественную ценность, полностью погрузят зрителя в эпоху соцсоревнований, тотальной пропаганды, парадов, тесных «хрущевок» и огромных коммуналок. Молодые посетители выставки смогут больше узнать о советских временах, а люди постарше многое вспомнить и, спустя десятилетия, возможно, совершенно иначе взглянуть на маркеры прошлых лет и на их значение.

Обилие этих символов было бессмысленным, а люди ради этих символов готовы были горы сворачивать

«Иногда ведь обилие этих символов было бессмысленным, а люди ради этих символов готовы были горы сворачивать. Мы хотим немножко взбудоражить общественность, в хорошем смысле слова, не выходя за грани, не нарушая при этом закон о декоммунизации, потому что фоном мы ничего не делаем, мы показываем только экспонаты. Ведь это эпоха, которая занимала и занимает определенную нишу в жизни каждого мариупольца, каждого гражданина, и вычеркнуть это невозможно. Но абсурдность обилия символики мы хотим показать», – рассказала директор Мариупольского краеведческого музея Наталья Капустникова.

Центральное место всей выставки занимает экспонат, стилизованный под 6-метровую кухню в «хрущевке» – место, где в советские времена за чашкой чая или чего-нибудь покрепче обсуждались проблемы, которые нельзя было «выносить из дома» без риска получить реальный тюремный срок за порицание режима и символики, равно как и сейчас за ее использование. Главным экспонатом этой экспозиции будет ковер с изображением Ленина, который еще никто не видел. Многие экспонаты не только извлечены из собственного музейного фонда, но и предоставлены частными коллекционерами.

Мы не хотим обесценить прошлый опыт, посмеяться или поностальгировать по прошлому, мы хотим поставить вопросы и открыто обсудить их

«Мы в том месте, где это законно, сделали не совсем законные вещи как бы. Показ этой символики выглядит по-диссидентски как-то, как оппозиция официальной риторике. Мы считаем, что бездумные запреты, вычеркивания нашего прошлого, даже такого трагичного и травматичного, приведут к повторению истории. Мы не хотим обесценить прошлый опыт, посмеяться или поностальгировать по прошлому, мы хотим поставить вопросы и открыто обсудить их. И музей в этом смысле самое подходящее место», – говорит основательница платформы «ТЮ!» Диана Берг.

Выставка «Деком. Пропаганда» продлится месяц. Период ее проведения охватывает все советские праздники, начиная со дня рождения Ленина и заканчивая днем рождения пионерской организации.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)