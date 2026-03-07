Захищав Ірпінь, а тепер виборює золото на чемпіонаті зі змішаних бойових мистецтв. Історія Ярослава Амосова

Український чемпіон зі змішаних єдиноборств (ММА) Ярослав Амосов із Ірпеня. Наприкінці лютого 2022 року, замість того, щоб готуватися до бою за світовий титул у Лондоні, він взяв до рук зброю, щоб обороняти своє місто від російських загарбників.

Радіо Свобода розповідає його історію. Розмову записали на його тренувальній базі у Флориді.

Бої за Ірпінь на початку повномасштабної війни Росії проти України тривали з 27 лютого по 28 березня 2022 року. Місто-парк під Києвом стало стратегічним форпостом, що завадив російським військам прорватися до столиці. Для стримування ворога 25 лютого українські сили підірвали Романівський міст, який згодом став «дорогою життя» – через нього під постійними обстрілами евакуювали близько 40 тисяч цивільних. За час бойових дій та тритижневої часткової окупації в місті загинуло за підрахунками міської влади майже 300 цивільних жителів, 39 бійців з територіальної оборони, 58 військовослужбовців ЗСУ. Інфраструктура Ірпеня була зруйнована на 70–75% (пошкоджено понад 3200 будівель). 24 березня 2022 року за незламність і масовий героїзм громадян Ірпеню було присвоєно почесну відзнаку «Місто–герой України», а вже 28 березня місто повністю перейшло під контроль ЗСУ.

Тоді, у 2022 Ярослав Амосов був переконаний, що його кар’єра в бойових мистецтвах завершена:

«Я думав: добре, йду захищати своє місто і не думаю про кар’єру»

У перші години російського вторгнення Амосов евакуював із Ірпеня свою дружину з маленьким сином, а далі «зателефонував друзям».

«Ми зустрілися, поговорили, що будемо робити, а ввечері повернулися в місто – і пішли на війну»

Участь в обороні Ірпеня

Попри те, що світова преса писала, що російські війська швидко захоплять всю Київську область і Київ, Амосов вирішив: «Я залишуся у своєму місті».

Наприкінці березня українські добровольці, серед яких було багато місцевих жителів, і регулярна армія уже витісняли російські сили з міста. Серед них був і Ярослав Амосов із друзями. Вони добре знали місто та навколишні ліси.

Саме тоді колишньому чемпіону ММА, який мав бездоганний професійний рекорд 26 перемог без жодної поразки, – нагадали про його колишню професію.



У передмісті Ірпеня, в підвалі будинку його матері, у районі, де точилися запеклі бої, був схований його чемпіонський пояс за перемогу у півсередній вазі від Bellator – на той час другої за величиною організації у США, що проводить ММА змагання.

«Хлопці сказали мені: Може, забереш свій пояс? – згадує Амосов. – Я відповів: Добре, ходімо»

У підвалі будинку, в якому провів дитинство, Ярослав Амосов шукав свій чемпіонський пояс, а мама по телефону підказувала де він може бути.

Коли вибрався із підвалу з трофеєм, то побратими пожартували, що він «здобув пояс вдруге».

Повернення у спорт

Навесні 2022 року центральну та північну частини України майже повністю звільнили від російських військ, і друзі та родина почали переконувати Амосова повернутися на ринг, щоб таки реалізувати свою давню мрію – виступати в Ultimate Fighting Championship (UFC), найпрестижнішій ММА-організації світу.

після бою зможеш зробити заяву і більше допомогти своєму місту та країні

«Я не знав, чи варто це робити, але мій менеджер Ендрю сказав: «Ти маєш повернутися до тренувань. Можливо, після бою зможеш зробити заяву і більше допомогти своєму місту та країні»», – згадує Амосов.



Повернувшись у ММА в листопаді 2023 року, Ярослав Амосов зазнав першої поразки в професійній кар’єрі. Проте вже у березні 2025-го здобув 28-му перемогу, а в листопаді того ж року підписав контракт із UFC.



Тепер, після перемоги у дебютному бою 13 грудня в Лас-Вегасі, де він подолав досвідченого американця Ніла Магні у першому раунді, його вважають одним із найперспективніших бійців у надзвичайно конкурентному напівсередньому дивізіоні UFC.



Амосов має досвід у бойовому самбо – виді боротьби без зброї, створеному у 1920-х роках для Червоної армії СРСР. Прийоми самбо, зокрема асфексуючі, коли супротивника знерухомлюють і утруднюють його дихання, використовуються бійцями ММА.



Його послужний список нагадує словник прийомів, від «задушення північ-південь» до викручуючого лікті «армбара».

Амосов каже, що досвід війни зробив виснажливі тренування й «скидання ваги» відносно легшими, а також допоміг краще контролювати нерви перед великими боями:

«Потрібно контролювати цей хаос. Якщо маєш бойовий досвід, ти контролюєш звичайні нерви набагато краще»

Водночас за його словами, фізична форма, яку він мав як спортсмен, стала вирішальною на полі бою в Україні.

«Я не втомлювався, міг ходити, бігати», – розповідає Амосов, додаючи, що багато інших добровольців в Ірпені наприкінці дня страждали від болю в спині та синців через важкі бронежилети. «Тому фізична підготовка дуже важлива на війні»

Втім, наголошує Амосов, бій в октагоні (ринг восьмикутної форми для боїв ММА – ред.) та війна – це зовсім різні речі.



Після дебюту в UFC на пресконференції Амосов натякнув на жахи, які, за його словами, бачив в Ірпені, зокрема маленьку дитину, вкриту кров'ю свого батька, яку несли в безпечне місце.



Використовуючи поширений у ММА вислів, коли затяжні жорсткі поєдинки називають «війнами», він сказав журналістам:

«Хлопці, якщо ви не знаєте, що таке війна – мовчіть»



