Нападники під арештом. Чи викликали слова «коханий друже» нетерпимість у львів’ян?

ЛЬВІВ – Українські митці Сергій Савін і Максим Верба були побиті і пограбовані у центрі Львова у ніч із 25 на 26 липня. Вони стверджують, що нападники переплутали їх із геями. Хоча обоє постраждалих не належать до ЛГБТ-спільноти. Поліція встановила особи нападників і грабіжників, яким суд обрав запобіжні заходи.

Максим Верба четвертий рік працює вуличним музикантом у Львові. Бандуриста знають перехожі, бо зупиняються послухати його спів. Поет Сергій Савін – викладач української мови та літератури, часто приїжджає з Києва у Львів представляти свої мистецькі проєкти. На цей раз був на презентації мелодрами за його романом. Максим Верба написав нову пісню на слова друга.

Це чистий вияв насильства

«Ми пішли на площу Ринок, де часто робимо поетичні і музичні вечори. О першій ночі повертались додому і зупинилися біля пам’ятника Шевченкові ще раз прослухати музику і прочитати вірші, самі для себе. Я сидів спиною до площі Ринок і спершу непомітив групи нападників, яка підбігла. Між нами не було сказано жодного слова. Це чистий вияв насильства. Молодики, певно, переплутали нас через кілька незрозумілих для них речей, бо ми не належимо до ЛГБТ-спільноти.

Я – поет, і зрозуміло, що можу своїх близьких людей називати, як завгодно. Я за хвилину-другу до нападу бандуриста сказав до Максима «коханий друже», але це назва і роману Гі де Мопасана», – розповідає Сергій Савін.

Нападників, за словами потерпілих, було четверо. Вони до митців звернулись лише з одним брутальним реченням сексуального значення і розпилили хлопцям в очі газовий балончик, побили і пограбували. Одразу ж втекли з місця події.

Підійшли і сказали образливу фразу

«До нас підійшли 4 хлопців. Вони йшли за нами. Підійшли до нас і сказали образливу фразу. Хлопець підняв руку і газовим балончиком, мені бризнув у лице і Сергієві. Я був у шоці, в якийсь момент. Як так, коли людина лежить і її гамселять ногами. На щастя, підбігла жінка з криком і це трохи зупинило їх. Я бачив, як інший хлопець два удари наносить Сергію. Ми просто звідти побігли. Як можна так бити людину на очах у всіх ні за що? Чому так роблять, що їх мотивує? Білий колір волосся, а може це є мій внутрішній світ? Чи фраза «коханий друже»?» – говорить бандурист Максим Верба.

Згідно з судово-медичною експертизою, митці отримали хімічні опіки обличчя, легкі травми. Справу розслідують, як грабіж із насиллям. Правоохоронці Львова відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 (грабіж, поєднаний з насильством, вчинений групою осіб) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями цієї статті – до 6 років ув'язнення.

Поліція встановила осіб, причетних до побиття і пограбування двох митців. Трьом чоловікам віком від 22 до 24 років суд обрав запобіжні заходи: двоє перебуватимуть під домашнім арештом, один – у СІЗО.

«Встановили трьох нападників віком від 22 до 24 років. Це львів’яни, триває досудове розслідування», – каже речниця Головного управління Нацполіції Світлана Добровольська.

Правоохоронці встановлюють подробиці цієї події. Тим часом потерпілі вважають, що їх умисно побили і пограбували з мотивів нетерпимості до ЛГБТ-спільноти, хоча до неї Сергій Савін і Максим Верба не належать. Вони вимагатимуть перекваліфікацію справи за статтею 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). На сьогодні це єдина норма в Кримінальному кодексі, на яку можуть послатись постраждалі від злочинів із мотивів нетерпимості до ЛГБТ.

Відкидаю просто пограбування, бо не було жодного діалогу

«Ми будемо перекваліфіковувати справу з адвокатом. Ми не належимо до ЛГБТ-спільноти, але тут питання: якщо хтось молодий і печерний у правовій державі може якось не так потрактувати білий колір волосся і словосполучення «коханий друже», то зрозуміло, що правової держави в Україні немає. Відкидаю просто пограбування, бо не було жодного діалогу, одне речення, в якому нас образили», – наголосив Сергій Савін.

Щоби привернути увагу громадськості, Максим Верба започаткував флеш-моб: щовечора він співає біля пам’ятника Кобзареві у Львові. Музикант запрошує до дійства своїх колег.