МЗС Чехії засудило політично мотивоване переслідування в анексованому Криму – заява

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек заявив, що його країна засуджує національно та політично мотивоване переслідування жителів анексованого Криму. Про це урядовець написав у Twitter.
«75 років тому понад 200 тисяч кримських татар були депортовані з Криму радянським режимом, десятки тисяч загинули. Після незаконної окупації Криму Росією 5 років тому переслідування кримських татар та інших жителів повернулись на півострів», – заявив він.
18 травня 1944 року почалася депортація сталінським режимом із Криму близько 200 тисяч кримських татар. В Україні ця депортація визнана геноцидом. Цей день, 18 травня, в Україні вшановують як День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу. Крім того, після незаконної окупації Криму Росією навесні 2014 року 18 травня визначене також як День боротьби за права кримськотатарського народу.
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