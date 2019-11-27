П’ятьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з окупованого Криму до Росії – правозахисники

П’ятьох фігурантів другої сімферопольської справи «Хізб ут-Тахрір» етапували з Сімферопольського СІЗО №1 у сусідню Росію, повідомляє 27 листопада Кримська правозахисна група.

Зазначається, що Іззет Абдуллаєв, Сейтвелієв Сейтабдієв, Акім Бекіров, Алім Карімов і Асан Янік станом на вечір 27 листопада знаходяться у СІЗО №1 російського Краснодара, звідки їх доправлять у Ростов-на-Дону.

«Етапування фігурантів «справи кримських мусульман» у Росії порушує статтю 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта», – зазначають правозахисники.

Раніше фігурантів другої сімферопольської справи «Хізб ут-Тахрір» привезли з Ростовської області у Крим для проведення слідчих дій, зокрема, впізнання засекреченим свідком.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно проходять обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».