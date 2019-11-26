Суд у Криму переніс розгляд апеляції у сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Кремлю суд в окупованому Криму 26 листопада переніс судове засідання у сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір», під час якого мали розглянути апеляційну скаргу на продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Акіму Бекірову.

Як повідомляють активісти «Кримської солідарності», суддя переніс розгляд цієї скарги через етапування Бекірова з Криму, імовірно в Ростов-на-Дону.

Раніше підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт сімом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Таким чином, Акім Бекіров, Яшар Муедінов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яніков, Сервет Газієв, Меджіт Абдурахманов, Владлен Абдулкадиров залишаться в СІЗО до 15 лютого 2020 року.

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Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24-х активістів.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, один – Раім Айвазов – перебуває в СІЗО Сімферополя, ще один – Едем Яячіков – зник, його місце перебування невідоме з 27 березня.

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму, закликавши до їх негайного звільнення з російського СІЗО. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики Дезіра викликають «подив».