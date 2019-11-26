Денісова закликала послів Вірменії, Румунії та Білорусі прийти на суди у «справі Хізб ут-Тахрір»

Український омбудсмен Людмила Денісова закликала дипломатів Вірменії, Білорусі та Румунії в російському Ростові-на-Дону прийти на засідання судів у «справі Хізб ут-Тахрір».

«Закликаю дипломатичний корпус Вірменії, Румунії, Білорусі сприяти захисту прав і законних інтересів громадян України, обвинувачених в участі у нібито незаконній релігійній організації «Хізб ут-Тахрір», – мовиться у повідомленні.

Зокрема, Денісова звернулася до керівника відділення посольства Білорусі в Росії в місті Ростов-на-Дону Володимира Неронського, генконсула Вірменії в Ростові-на-Дону Вардана Асояна і генконсула Румунії в Ростові-на-Дону Даніеля Міхай Решіке.

«Об’єднавши наші зусилля ми зможемо забезпечити верховенство міжнародного права стосовно громадян України, які утримуються в місцях несвободи на території РФ за політично мотивованими обвинуваченнями», – зазначила Денісова.

Після російської анексії у Криму почалися масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Росія відмовляє моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні у доступі до Криму.