Гроші у воду? Що очікує на набережну Салгира в окупованому Сімферополі

Підконтрольна Росії влада Сімферополя ініціювала капітальний ремонт восьми кілометрів набережної річки Салгир. Кілька років вона потребує реконструкції, загрожуючи безпеці городян. На ці цілі витратять майже півмільярда рублів. Але ці плани викликають побоювання у місцевих громадських діячів, оскільки майбутні роботи виконуватимуть без проекту та архітектурних ескізів.

Реконструкцію набережної Салгира влада Сімферополя називає «найголовнішим проектом цього року». І це логічно, оскільки на сьогоднішній день ділянки зруйнованих плит і огородження загрожують безпеці городян, на що раніше звертала увагу чиновників місцева прокуратура.

Набережній Салгира в нинішньому вигляді майже сорок років. Чавунні огорожі вздовж річки, бетонні плити пішохідної зони і освітлення там встановлювали ще в 1980 році – до 200-річчя Сімферополя. В останній раз чистку русла річки та благоустрій території там проводили в 2006 році. На даний момент більшість мостів і оглядових майданчиків набережній – в аварійному стані, на сходах практично не залишилося цілих сходинок, на багатьох ділянках різні руйнування.

З 2014 року підконтрольна Росії влада міста неодноразово заявляла про необхідність реконструкції набережної, але до робіт досі не приступили, в тому числі через відсутність фінансування. Спочатку чиновники підрахували, що для повноцінної реконструкції набережної знадобиться 1,5 мільярда рублів. Потім кошторис перераховували. І вже нинішня російська влада міста сформувала суму в 600 мільйонів рублів. Основну суму цієї кошторису хочуть витратити вже в квітні-травні.

На що витратити 500 мільйонів?

У департаменті розвитку економічного потенціалу і муніципального замовлення підконтрольної Росії адміністрації Сімферополя оголосили тендер із закупівлі послуг проведення капітального ремонту набережної Салгира і Малого Салгира в Сімферополі.

На виконання першого етапу цих робіт чиновники готові витратити майже півмільярда рублів.

​Згідно з технічним завданням, роботи на набережній Салгира проводитимуть на підставі проектно-кошторисної документації, схваленій Держбудекспертизою. Планується, зокрема, демонтувати нинішні чавунні огорожі набережної і замінити їх на нові. Також чиновники замовляють оновлення плит пішохідної зони, пошкоджених елементів вздовж неї, заміну комунікацій уздовж 8 кілометрів набережної і розчищення русла Салгира. Згідно з завданням, всі ці роботи мають бути завершені упродовж п'яти місяців – до 30 вересня.

Результати тендеру будуть відомі в кінці квітня. Правда, кримські громадські активісти припускають, що переможець вже напередвизначений.

«Якщо заощадили 10 мільйонів, то переплатите 100 мільйонів»

Незважаючи на вже оголошений тендер, влада Сімферополя не представила проект майбутніх робіт на набережній Салгира. Активні жителі міста неодноразово ставили питання чиновникам, але замість документа їм озвучують лише загальну інформацію про ремонт. Наприклад, начальник управління інформполітики російської адміністрації Сімферополя Алла Горєва на численні запитання сімферопольців про проект ремонту набережної оприлюднила схему майбутнього ремонту з тендерної документації.

«В рамках першого етапу капітального ремонту передбачено такі види робіт: відновлення чавунних огорож з частковою заміною, відновлення існуючого облаштування нового плиткового покриття, берегоукріплювальні заходи, пристрій зливової каналізації, пристрій кабельної каналізації, відновлення зовнішнього освітлення, відновлення асфальтобетонного покриття, розчищення русла річки», – повідомила Алла Горєва, не відповівши на питання про проект.

Кримські архітектори заявляють, що відсутність проекту може негативно позначитися на якості майбутніх робіт.

«Кошторис і технічне завдання не є проектом, а за кошторисом не ведеться будівництво і реконструкція! Прочитайте вже нарешті Містобудівний кодекс Росії, хоча б статтю 52 пункт 6. Якщо ви зекономили 10 мільйонів рублів на проект, то обов'язково переплатите за роботи 100 мільйонів, а якість однозначно постраждає. Як можна міняти плитку і монтувати освітлення без спільного проекту? У викладеній на сайті держзакупівель документації немає жодного проекту взагалі – ні мереж, ні розмірів огороджень, ні обстежень, ні пошуків, ні дефектних актів», – коментує тендерну документацію в соцмережах кримський архітектор Максим Пивоварчик.

Водночас, начальник департаменту капітального будівництва адміністрації Сімферополя Алла Кудряшова в рамках тендеру роз'яснює, що для капремонту – заміни і відновлення будівельних конструкцій – потрібен лише кошторис з переліком дефектів. Про проект теж ніяких згадок немає.

Кримський архітектор Кирило Бабєєв роз'яснює, що влада Сімферополя вважала за краще обійтися без проекту, оскільки «спочатку була поставлена задача в обмежені терміни в рамках конкретного бюджету привести в належний стан набережну річки Салгир». Однак він теж противник такого підходу.

«Було ухвалене рішення робити не реконструкцію з повноцінним проектуванням, а капітальний ремонт, що і зазначено в тендерній документації. Як відомо, для капітального ремонту ні архітектурний, ні ландшафтний проект не потрібен, потрібен лише кошторис і деякі інженерні розділи, наприклад, схеми прокладки комунікацій зі специфікаціями. Чи згоден я з таким підходом? Ні, я б організовував процес інакше, як прийнято у архітекторів – від загального до конкретного», – пояснює він.

«Все, що заплановано, буде зроблено»



Кирило Бабєєв має власні розробки щодо набережної Салгира. Вони припускають, зокрема, створення там безперервної велодоріжки, благоустрій прилеглих до набережної зелених територій та багато іншого. На даний момент архітектор веде переговори з владою міста про те, щоб врахувати ці напрацювання в загальних планах ремонту.

Голова російської адміністрації Сімферополя Наталія Маленко раніше теж допускала, що в майбутньому на набережній з'являться велодоріжки та інші елементи.

«Ми ще обговорюємо деякі моменти. На сьогоднішній день не розглядається проект, який був спочатку, де все було включено, тому що у нас є певний бюджет проекту. Все, що заплановано, буде зроблено, а далі можна буде думати про велодоріжки, пандуси і так далі. Але не вичистивши русло, що не відремонтувавши лотки і не встановивши огорожу, освітлення і тротуарну плитку, ми не можемо йти далі», –говорила вона.

Після нарікань городян Маленко пообіцяла, що в кінці квітня питання ремонту набережної Салгира обговорять на засіданні громадської ради.