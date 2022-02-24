Надзвичайний стан у Києві: Кличко повідомив, які будуть обмеження

Кличко розповів особливості надзвичайного стану на території столиці, що запроваджується з 00:00 24 лютого і діятиме протягом 30 днів.

Увечері 23 лютого мер Києва Віталій Кличко провів терміновий брифінг щодо особливостей запровадження надзвичайного стану на території столиці, що запроваджений з 00:00 24 лютого і діятиме протягом 30 днів.

Він озвучив повний перелік обмежень.

«Комендантська година в столиці не встановлюється. Але пересуваючись містом, кожному з вас потрібно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу», – зазначив мер.

За його інформацією, у місті будуть взяті під охорону всі об’єкти критичної інфраструктури, посилять охорону й обмежать доступ до приміщень усіх органів влади, розташованих у столиці.

«Робота дискотек, клубів та закладів громадського харчування дозволяється від 07:00 ранку до 23:00 години», – зазначив Кличко.

На всіх основних в’їздах в місто працюватимуть контрольно-пропускні пункти. Буде посилено кібербезпеку офіційних сайтів та інтернет-ресурсів органів міської влади та стратегічних установ та організацій.

Особливий контроль запровадять за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорту «Київ» імені Сікорського.

За словами міського голови, патрулювати вулиці, громадські місця, громадський транспорт правоохоронцям допомагатиме муніципальна охорона.

Він додав, що особлива увага буде приділена безпеці навчальних закладів, шкіл та дитячих садочків.

Мер звернувся до киян, закликавши, поводитись спокійно.

«Місто живе і працює. Але в нинішній ситуації, в умовах загрози ми повинні бути пильними і згуртованими, дотримуватись законності і порядку. Ми повинні підготуватись у будь-який момент захищати свої домівки, родини, своє місто і країну. Всі разом», – наголосив Кличко.

23 лютого Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан на 30 днів.

Йдеться про закон про затвердження указу президента України «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України»(№7108).

Указом президента передбачається ввести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва надзвичайний стан з 00 годин 00 хвилин 24 лютого строком на 30 діб.