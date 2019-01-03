Найкраща дієта 2019-го – середземноморська – рейтинг U.S. News and World Report

Середземноморська дієта визнана найкращою дієтою 2019 року – за версією видання U.S. News and World Report. Усього було оцінено 41 дієту з урахуванням думок експертів зі здоров’я.

Середземноморська дієта характеризується низьким вмістом червоного м'яса, цукру і насичених жирів та високою кількістю продуктів рослинництва, горіхів та іншої корисної для здоров'я їжі. Переваги цього виду харчування в тому, що він допомагає підтримувати здорову масу тіла та уникати хронічних захворювань, таких як діабет, а також запобігає розвитку раку, стверджує видання.

Видання зауважує, що не існує «середземноморської дієти» як такої, оскільки греки, італійці, французи, іспанці харчуються по-різному, проте вони мають багато спільних принципів.

Середземноморська дієта також посіла перше місце в окремих рейтингах – як найкраща дієта, щоб запобігти діабету та щоб зберігати здорове серце, а також найкраща дієта на основі рослин, для здорового харчування і та, якої найпростіше дотримуватися. У рейтингу втрати зайвої ваги цей спосіб харчування посів 17-у сходинку.