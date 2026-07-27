Місце в черзі за сотні євро, бійки і намети. Як працює КПП «Нарва – Івангород» між Естонією та РФ

Продаж місць у черзі, намети для ночівлі і бійки – у соцмережах масово скаржаться на перетин кордону між Естонією та Росією, на КПП Нарва – Івангород.

Це один із трьох пунктів пропуску, що сьогодні діють на естонсько-російському кордоні. Два КПП, Лухамаа та Койдула, розташовані на півдні, і їх можна перетнути на автомобілі. Але КПП «Нарва – Івангород» – виключно пішки.

Хто їде з Естонії до РФ, вистоюючи великі черги і навіть платячи за місце в ній – в репортажі телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Нарва: «кватирка» з Європи до РФ

Пішохідним КПП «Нарва – Івангород» став у 2024 році, після того, як Росія оголосила про капітальний ремонт своєї частини кордону, який триває досі.

Естонія, своєю чергою, скоротила час роботи своїх пунктів пропуску, пояснивши це економією ресурсів та питаннями безпеки.

До того ж раніше пройти прикордонний контроль у Нарві можна було цілодобово, але тепер це можна зробити лише з 7 ранку до 7 вечора. У результаті біля КПП з естонської частини кордону накопичуються черги із сотень людей.

За даними естонського Департаменту прикордонної охорони, найчастіше кордон у Нарві перетинають громадяни Росії , зокрема ті, хто мають посвідку на проживання в Естонії, громадяни Естонії, сусідньої Фінляндії та естонські негромадяни.

Ще одна група – жителі інших країн Європейського Союзу та світу, які не мають прямого авіасполучення з Росією. Громадян Росії без посвідки на проживання в одній із країн Євросоюзу пускають в Естонію лише у виняткових випадках, за туристичними візами в'їзд із Росії до країни заборонений.

Нарва зараз є одним із пари-трійки «кватирок», через які до Росії потрапляють люди з усієї Європи

«Нарва зараз є одним із пари-трійки «кватирок», через які до Росії потрапляють люди з усієї Європи. Якщо ми поспілкуємося з людьми в черзі, ми там знайдемо людей з Італії, з Португалії, – розповідає нарвський журналіст Роман Вікулов. – Вони прилітають до Гельсінкі, а з Гельсінкі дістаються до Таллінна. І ось в ідеальному випадку вони швидко перетинають тут кордон, і, опинившись у Петербурзі, вже летять далі або щось там ще роблять».

Сотні людей, намети, бійки

Люди в черзі підтверджують, що перехід кордону в Нарві сьогодні може розтягнутися на добу.

«Я ще торік проходила, стояла 12 годин, – розповідає одна зі співрозмовниць «Настоящего Времени». – Цього року, як бачите, час роботи КПП скоротили – ще гірше стало».

«Ми, бувало, о третій-четвертій годині ранку чергу займали. І лише наступного дня, десь о другій годині дня, проходили, – каже ще одна жінка з черги. – Бувало, що стільки стояли!»

«У мене дружина там (у Росії), діватися нікуди, – пояснює ще один чоловік із черги. – Так я б із задоволенням жив тут: у мене всі родичі тут, а дружина – там».

Через черги на КПП багато хто стоїть навіть уночі: дехто розбиває намет просто на асфальті. Часом виникають бійки.

«Я востаннє взимку їздила до Росії. Тоді було складніше стояти, а зараз хоча б не холодно, просто дощ, – зауважує ще одна жінка з черги. – Бійок у черзі я не бачила, але чула обурення».

Заповзятливі «бізнесмени» продають місця в черзі для переходу кордону в Нарві – у соцмережах у тематичних групах легко можна знайти пропозиції зайняти чергу. Ціна може становити від десятків до кількох сотень євро . Роман Вікулов каже, що цим «сервісом» користуються, наприклад, люди, у яких після кордону літак.

«Людина знає, що в неї з Пітера, наприклад, літак наступного дня. І розуміє, що на літак не встигне. І вона йде цим шляхом, купує собі місце в черзі, яке гарантує їй прохід до того часу», – пояснює він.

В естонських соцмережах можна зустріти критику на адресу естонської поліції: вона нібито заплющує очі на стихійний бізнес із продажу місць у черзі на кордоні. Нещодавно в черзі на КПП у Нарві навіть сталася бійка – затримали чоловіка, який напав на жінку у черзі на КПП.

В естонському Департаменті поліції та прикордонної охорони кажуть, що бійки трапляються зрідка, а ситуація на кордоні в Нарві цього літнього сезону мало чим відрізняється від попередніх років.

«Так, був випадок, коли чоловік напав на жінку в черзі. У цьому випадку ми розпочали кримінальний процес. Також учора ми оштрафували одну людину на 400 євро за порушення громадського порядку – він змушував людей купувати місце в черзі », – розповідає Антті Еенсалу, керівник Нарвського прикордонного пункту.

Але, каже він, те, що «люди домовляються на особистому рівні» – не протизаконно.

«Звісно, когось дратує, коли вони стоять у черзі десять годин, а потім хтось просто стає перед ним, тому що він заплатив. Але це не порушення закону», – наголошує Еенсалу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Естонії обговорювали повне закриття кордону з Росією – за прикладом сусідньої Фінляндії. Але, за словами міністра внутрішніх справ Естонії, наразі потреби в цьому немає.