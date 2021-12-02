Населення України у 2050 році становитиме 35 мільйонів? Прогнози ООН

До 2050 року населення України може зменшитися до 35 мільйонів, а темпи його скорочення є одними з найвищих у світі. Такі дані оприлюднили фахівці ООН у своєму звіті щодо демографічної ситуації у світі. Чи погоджуються з міжнародними експертами українські фахівці? Які фактори впливають на демографічні процеси, і як можна зарадити скороченню населення?

Основні тези доповіді ООН

Населення України стрімко старішає. Вік майже кожного пֹ’ятого українця перевищує 60 років. До 2050 року таких людей вже буде 36%. Причина цього – падіння народжуваності.

Млява народжуваність пояснюється недостатнім рівнем добробуту населення, а також тим, що жінкам складно поєднувати професійну діяльність і виховання дітей.

Для України характерний високий рівень смертності. Майже кожен третій громадянин помирає у віці до 65 років. Причому половині цих смертей можна було б запобігти.

За кордоном на заробітках перебуває близько 3 мільйонів трудових мігрантів з України. Кожен другий український заробітчанин працює на низькокваліфікованій роботі. Зростає частка молодих (до 35 років) і кваліфікованих українців, які бажають реалізувати себе за кордоном.

Скорочується кількість жителів у сільській місцевості.

«Складно робити висновки без даних перепису»

З даними ООН погоджуються українські демографи і соціологи, які мають аналогічні методології розрахунків. За їхніми словами, ситуацію ускладнює те, що нині невідома реальна кількість населення, оскільки останній перепис проводився 20 років тому.

Нам необхідно знати, яка точна кількість людей проживає нині в Україні

«Цифри, якими володіємо ми, є тотожні до міжнародних розрахунків. Але нам необхідно знати, яка точна кількість людей проживає нині в Україні. А без неї складно аналізувати ситуацію і робити прогнози на майбутнє», – зауважив у коментарі Радіо Свобода провідник науковий співробітник відділу демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень Павло Шевчук.

Директорка цієї установи Елла Лібанова в інтерв’ю телеканалу «Еспресо», говорячи про нинішню кількість населення, радить оперувати даними у 38 мільйонів. За піку своєї популяції за всі роки незалежності Україна мала 52 мільйони.

Це орієнтовна цифра. Її формує найбільш точне нині джерело – це реєстр Пенсійного фонду

«Це орієнтовна цифра. Її формує найбільш точне нині джерело – це реєстр Пенсійного фонду, який, в свою чергу, бере інформацію з реєстру податкової і доповнює її», – каже Елла Лібанова.

Вона також наголошує на важливості проводити всеукраїнський перепис хоча б раз на 10 років. До слова, у розвинених країнах влада організовує його кожні п’ять років, щоб мати повну і точну демографічну картину.

Причини скорочення населення

За показниками скорочення населення Україна перебуває у світовому тренді. Півтора-два десятиліття тому розпочалися процеси гальмування і стабілізації кількості населення, розповідає Радіо Свобода генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

«Якби ці процеси не розпочалися, то світ стикнувся би з проблемою перенаселення. У всьому світі кількість населення підтримується за рахунок міграції. І Україна тут не виняток», – зауважив соціолог.

Якби ці процеси не розпочалися, то світ стикнувся би з проблемою перенаселення

Українські демографи і соціологи називають наступні фактори, що впливають на скорочення кількості населення України. Їхня думка збігається з висновками міжнародних експертів:

Низька народжуваність. Ця тенденція характерна для більшості східно-європейських країн, зокрема, для України. За словами Елли Лібанової, скорочення народжуваності тривало впродовж кількох десятиліть. Кожне наступне покоління за чисельністю менше, ніж попереднє. Щоб зупинити цей негативний процес, кожна українка має народити в середньому 2,15 дитини. Такого в Україні не спостерігалось з 1960 року.

Одним із потужних факторів, який впливає на народжуваність, є освіта. На думку Павла Шевчука, чим більше у жінок є можливостей доступу до освіти, тим менші показники народжуваності. А ось економічні чинники на народжуваність впливають опосередковано. Якщо людина впевнена, що вона завтра знайде достатньо оплачувану роботу, то вона легше наважується на народження наступної дитини.

Висока смертність. Демографи солідарні з оцінками фахівців з ООН щодо смертності в Україні.

За показником тривалості життя Україна відстає від розвинених країн, наприклад, від Швейцарії на 13 років. У 50% випадків на тривалість і якість життя людини впливає саме її спосіб життя, а не генетика, екологія чи розвиток медицини.

Міграція. Фактор міграції є вирішальним у впливі на демографічну ситуацію в державі, зауважує Елла Лібанова.

«Якщо народжуваність і смертність більш менш відображаються, то міграцію складно фіксувати. Ми не знаємо ні внутрішню (кількість переслеленців з окупованих частин Донбасу), ні тим більше зовнішню міграцію», – наголошує вона.

Наразі міграційні припливи компенсують депопуляцію в таких державах, як Німеччина, Італія, Португалія.

«Україна може також бути в цьому списку, нас можуть поглинути мігранти. Владі необхідно буде інтегрувати їх, забезпечити робочими місцями», – прогнозує демограф.

На внутрішню міграцію також впливають військові дії, додає Володимир Паніотто, і держава має розробляти правильну міграційну політику, щоб це сприяло розвиткові України, а не породжувало проблеми.

Як покращити демографічну ситуацію?

Для цього, на думку Елли Лібанової, держава має зробити низку кроків:

Забезпечити захист приватної власності, для цього провести якісну судову реформу.

Запровадити прозорі конкурси на державні посади. Це відновить рівень довіри до влади і допоможе повернути частину заробітчан з-за кордону.

Змінити свідомість молодих українців, а саме не орієнтувати їх на придбання власного житла. Це гальмує народжуваність.

Пропагувати здоровий спосіб життя. Адже рухова активність і здорове харчування, всупереч усталеній думці, не потребує великих коштів. Це збільшить тривалість життя українців.

За інформацією Держстату, станом на жовтень 2021 року чисельність населення України становила 41 319 тисяч осіб.

Востаннє загальноукраїнський перепис проводився у 2001 році.

За його даними, загальна кількість населення складала 48 мільйонів 457 тисяч осіб.