Південь: ЗСУ пройшли мінні поля?

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський в інтерв'ю британському виданню The Observer заявив, що Сили оборони України вже перебувають між першою та другою лінією оборони армії Росії на Півдні.

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«На мою думку, росіяни вважали, що українці не прорвуться через цю (першу) лінію оборони. Вони готувалися понад рік. Вони зробили все, щоб ця ділянка була добре підготовлена», – повідомив він.

За його оцінками, росіяни витратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії оборони, і лише по 20% – на другу та третю.

Саме дуже щільне та широке мінне поле на першій лінії стримувало, за словами Тарнавського, наступ ЗСУ.

«Щойно там з'являлася будь-яка техніка, росіяни відразу починали її обстрілювати та знищувати. Тому розмінування проводилося лише піхотою і лише вночі», – заявив він.

Тепер, коли мінне поле прорвано, заявив командувач, окупанти втратили значну частину своєї переваги.

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Американський Інститут вивчення війни підтвердив 3 вересня успіх ЗСУ на південь від Роботиного на Мелітопольському напрямі та припустив, що Росія справді не приділяла багато уваги своїм рубежам оборони, крім першого.

Головні питання випуску:

Чи можуть ЗСУ нарешті пустити в бій «танковий кулак», якщо мінні поля росіян дійсно пройдено?

Як виглядатиме прорив другої та наступних ліній оборони Росії на Півдні?

І що тепер – після мінних полів – стане головним викликом для ЗСУ у наступі?