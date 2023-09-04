Південь: ЗСУ пройшли мінні поля?

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський в інтерв'ю британському виданню The Observer заявив, що Сили оборони України вже перебувають між першою та другою лінією оборони армії Росії на Півдні.
«На мою думку, росіяни вважали, що українці не прорвуться через цю (першу) лінію оборони. Вони готувалися понад рік. Вони зробили все, щоб ця ділянка була добре підготовлена», – повідомив він.
За його оцінками, росіяни витратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії оборони, і лише по 20% – на другу та третю.
Саме дуже щільне та широке мінне поле на першій лінії стримувало, за словами Тарнавського, наступ ЗСУ.
«Щойно там з'являлася будь-яка техніка, росіяни відразу починали її обстрілювати та знищувати. Тому розмінування проводилося лише піхотою і лише вночі», – заявив він.
Тепер, коли мінне поле прорвано, заявив командувач, окупанти втратили значну частину своєї переваги.
Американський Інститут вивчення війни підтвердив 3 вересня успіх ЗСУ на південь від Роботиного на Мелітопольському напрямі та припустив, що Росія справді не приділяла багато уваги своїм рубежам оборони, крім першого.
Головні питання випуску:
Чи можуть ЗСУ нарешті пустити в бій «танковий кулак», якщо мінні поля росіян дійсно пройдено?
Як виглядатиме прорив другої та наступних ліній оборони Росії на Півдні?
І що тепер – після мінних полів – стане головним викликом для ЗСУ у наступі?