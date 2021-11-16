Від ротації до ротації. Натовці опікуються дітьми з особливими потребами

ЛЬВІВ ‒ Військовослужбовці країн НАТО, які у рамках програми «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи «Україна» навчають на Яворівському полігоні українських військових інструкторів, ще й займаються соціальними проєктами. Зокрема, допомагають українським дітям-сиротам і напівсиротам ‒ вихованцям Краковецького навчально-реабілітаційного центру.

Вперше вихованці Краковецького навчально-реабілітаційного центру побачили у своїй школі американських військовослужбовців у 2017 році. Тоді заклад був під загрозою закриття через реформування закладів закритого типу і, відповідно, брак фінансування. Тоді і завітали з різдвяними подарунками військовослужбовці Нацгвардії США, які проходили ротацію у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (більш відомий як Яворівський полігон). Їхня опіка і допомога врятували навчально-реабілітаційний центр, кажуть тут, від закриття.

Відтоді кожна наступна група військовослужбовців Збройних сил США продовжує справу своїх попередників ‒ опікується вихованцями центру, а це діти з особливими потребами, сироти і напівсироти. До цього проєкту залучили за п’ять років військових інших країн НАТО. Загалом у центрі навчається і проживає 51 дитина. Кожна має проблеми зі здоров’ям, а це порушення інтелектуального розвитку, мовлення, розлади спектру аутизму. 27 школярів мають інвалідність, 17 вихованців позбавлені батьківської опіки, і до них особлива увага натовських військових. Цим дітям військовослужбовці організовують навіть мандрівки, а також возили дітлахів у торговельний центр, де ті могли самостійно обрати потрібні речі.

Діти без батьків відчули турботу

«Діти без батьків відчули тепло і любов, турботу про себе і сумують, коли знають, що американці їдуть. Американські військові зробили огорожу для свійських тварин, створили клас під відкритим небом, допомогли відремонтувати санвузли. Ми могли зекономити гроші і вклали їх у додаткові роботи у школі. А ще військові встановили спортивні споруди на подвір’ї, розчистили мансардне приміщення. Ми не могли цього літа відправити дітей, які позбавлені батьківської опіки, на оздоровлення. Дізнавшись про це, військові зібрали гроші, і діти протягом півтора місяця відпочивали і оздоровлювались у таборі», ‒ розповідає директорка Краковецького навчально-реабілітаційного центру Наталія Франків.

Допомагають фізично і матеріально

Військовослужбовці вивісили на полігоні спеціальну благодійну скриньку для збору грошей на потреби вихованців Краковецького центру. Два роки тому придбали за ці кошти свійських тварин, а це кози, вівці, кури, гуси, щоб діти вчились за ними доглядати. Адже це сприяє добрій адаптації вихованців із особливими потребами. Така міні-ферма є своєрідною терапією і соціалізацією.

53-річний капітан Джефрі Кол працює військовим капеланом у Національній гвардії США. Він зауважив, що під час ротації головне завдання американських військовослужбовців – це допомогти українській армії відповідати стандартам НАТО. Але соціальні проєкти для військових є дуже важливими.

Це наші безцінні спогади

«Приїхавши у Краковець, ми побачили, яку чудову роботу тут здійснює директорка, ми поцікавились, чим можемо допомогти. Це були різні заходи, ми виконували конкретну роботу для цієї школи, щоб покращити умови перебування дітей у закладі, а ще проводили гарно час із дітьми. Уся ця допомога – це особиста ініціатива американських військових. Ми тут для того, щоб поділитись своїм серцем, теплотою. Віра ‒ це ділитись своїм серцем і душею. Та можливість, яка нам випала, а це бути частинкою школи, поділитись із ними своєю душевною теплотою. Це наші безцінні спогади. Кожна наступна ротація переймає цю благодійну справу. Це велике щастя – мати можливість допомогти іншим», ‒ каже капелан Джефрі Кол.

На початку грудня завершується восьма ротація американських військовослужбовців у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, яка тривала майже 8 місяців. Їх замінить чергова група військовослужбовців, і капелан Джефрі Кол днями познайомить свого колегу з педагогами та вихованцями Краковецького навчально-реабілітаційного центру.

Американські військові до благодійності залучають і колег з інших країн НАТО. Капітан литовських Збройних сил Шарунас Байорас також відвідує вихованців дитячого центру.

Приїжджаємо, щоб допомогти

«Литовська ротація триває 5 місяців. І у школу нас запросили американські колеги. Це чудовий соціальний проєкт. Ми приїжджаємо, щоб допомогти, весело і активно провести час із дітьми, допомогти фізично. Для мене особисто за час цієї ротації запам’ятається підрозділ, з яким довелося працювати, а ще я старався допомогти, подарувати дітям радість, і це у моїй пам’яті залишиться», ‒ говорить литовський офіцер Шарунас Байорас.

«Ефективна співпраця з НАТО важлива»

Торік 12 червня Україна стала шостою країною (Фінляндія, Швеція, Йорданія, Австралія, Грузія), яка отримала статус члена програми розширених можливостей НАТО, тобто стала партнером альянсу з розширеними можливостями. А це спільні консультації з питань безпеки, доступ до навчальних програм, участь у плануванні операцій НАТО, українські представники можуть обіймати посади у штаб-квартирі та комбатних структурах НАТО. Кожен партнер має індивідуальні відносини з НАТО.

Ми цікаві для НАТО

«Це, швидше за все, політичний символізм. Основна увага в таких відносинах ‒ це проєкти, які навіть не пов’язані зі зброєю чи військом, це освітні, культурні, реабілітаційні проєкти, які фінансуються і підтримуються фондами НАТО. Ми цікаві для НАТО, бо маємо досвід ведення дуже виснажливої, окопної війни. Для нас ключовим завданням є показати, що та співпраця повномасштабна і без членства в альянсі. У Сянках на Львівщині параолімпійська база частково збудована за допомогою натовських коштів. Там після реабілітації тренуються колишні військові, які професійно займаються спортом. Через правильні кроки з боку державних органів влади, через програму розширених можливостей, треба користати з усіх проєктів, які підтримуються НАТО», ‒ говорить експерт із питань НАТО Оксана Юринець, народний депутат VIII скликання.

У грудні на Яворівському полігоні розпочнеться вже дев’ята ротація військовослужбовців Збройних сил США. Навчання у рамках «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи» натовські інструктори зі США, Канади, Литви, Польщі, Британії, Швеції, Норвегії розпочали для українських військовослужбовців у 2015 році. Постійно від американських Збройних сил тут перебувають близько 160 військових, які проводять тренінги.