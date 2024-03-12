Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Підняття прапору Швеції перед штаб-квартирою НАТО в Брюсселі. 11 березня 2024 року
Україна

Від України до Мальти: куди ще могло б розширитись НАТО після вступу Швеції

Підняття прапору Швеції перед штаб-квартирою НАТО в Брюсселі. 11 березня 2024 року Фото:Reuters

У штаб-квартирі НАТО 11 березня в Брюсселі відбулася церемонія підняття прапору Швеції, яка тепер вже стала повноцінним 32-м членом Північно-атлантичного альянсу, відмовившись від понад 200-літнього нейтралітету. Перед цим, минулого року, 31-членом НАТО стала також традиційно раніше нейтральна Фінляндія. На вибір цих країн вплинула війна Росії проти України. А хто ще потенційно міг би стати членом НАТО? Таких країн, виявляється, не так вже й мало, але ймовірність членства в НАТО для них дуже різна.

Україна

Керівник НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що Україна не була ніколи настільки близькою до членства в НАТО як зараз.

На Вільнюському саміті в липні 2023 року, щоправда, Києву не було надано формального запрошення до Альянсу і його, вочевидь, не буде і на вашингтонському саміті в липні цього року.

Українські мінометники ведуть вогонь проти позицій російської армії неподалік Бахмуту в Донецькій області. Березень 2024 року. Україна є країною, яка прагне членства в НАТО, і Збройні сили якої мають реальний бойовий досвід ведення війни
Українські мінометники ведуть вогонь проти позицій російської армії неподалік Бахмуту в Донецькій області. Березень 2024 року. Україна є країною, яка прагне членства в НАТО, і Збройні сили якої мають реальний бойовий досвід ведення війни

Але у Вільнюсі було вирішено усунути вимогу щодо проміжного етапу на шляху до НАТО у вигляду Плану дій щодо членства (ПДЧ). Тобто, тепер України йде до НАТО за фінським і шведським прикладом – без ПДЧ.

Також було вирішено перетворити Комісію на Раду Україна-НАТО, де Київ є рівноправним партнером і може ініціювати засідання Ради сам.

Президент Володимир Зеленський з генсеком НАТО Єнсом Столтенберґом на саміті Альянсу у Вільнюсі після спільної пресконференції. 12 липня 2023 року
Президент Володимир Зеленський з генсеком НАТО Єнсом Столтенберґом на саміті Альянсу у Вільнюсі після спільної пресконференції. 12 липня 2023 року

Згідно з минулорічним опитуванням, членство України в НАТО підтримує рекордна кількість українців – 89 відсотків.

Наразі, як було у Вільнюсі, всередині Альянсу немає повного консенсусу щодо запрошення Україна – проти зокрема виступають США та Німеччина.

Зараз позиція НАТО зводиться до того, що членство України в Альянсі можливе лише після завершення війни і «коли будуть умови і згода всіх союзників в НАТО».

Грузія

Грузія, як і Україна, отримала відмову від надання їй ПДЧ на Бухарестському саміті НАТО 2008 року і невдовзі в серпні 2008-го мала місце російсько-грузинська війна.

Грузія має дві сепаратистські проблеми – Абхазію та Південну Осетію, на які сильний вплив здійснює Росія.

Зараз курс на членство в НАТО є офіційною політикою уряду Грузії (а також членство в ЄС), але нинішня грузинська влада також намагається «не сваритися» із Росією, навіть не дивлячись на масову підтримку грузинами Україна, яка відбиває російську агресію.

Під час міжнародних військових навчань «Noble Partner 2020» в Грузії. Грузинські військові брали участь в операціях в Іраку та Афганістані
Під час міжнародних військових навчань «Noble Partner 2020» в Грузії. Грузинські військові брали участь в операціях в Іраку та Афганістані

Згідно з опитуваннями:

  • 79 відсотків грузинського населення підтримують членство в НАТО:
  • із них 65 відсотків – цілковито,
  • а ще 14 – переважна підтримують.

Молдова

Офіційно задекларованою метою Кишиніва є членство в Євросоюзі. Про членство в НАТО практично не говорять – тобто тема звучить, але членство в НАТО не є офіційною зовнішньополітичною ціллю.

Формально, згідно з конституцією, Молдова є нейтральною державою, про що говорить 11-та стаття її основного закону.

Молдова приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру» ще в 1994 році – трьома роками після здобуття незалежності.

Молдовські солдати на навчаннях поблизу міста Балти. Чисельність армії Молдови становить трохи більше 6 тисяч особового складу, без урахування резерву. Кишинів каже, що має намір вирішити заморожений конфлікт у Придністров’ї виключно мирним шляхом
Молдовські солдати на навчаннях поблизу міста Балти. Чисельність армії Молдови становить трохи більше 6 тисяч особового складу, без урахування резерву. Кишинів каже, що має намір вирішити заморожений конфлікт у Придністров’ї виключно мирним шляхом

Молдова, яка має намір реінтегрувати сепаратистське, підтримуване Росією Придністров’я, не може робити різких рухів в бік НАТО, бо це ускладнить владнання замороженого з 1992-го року конфлікту обох берегів Дністра.

Минулорічне опитування показало, що членство в НАТО підтримує 34,6 відсотків громадян Молдови, а 52 – проти.

Ірландія

Ірландія вважається одним з «корифеїв нейтралітету» в Європі, але після того, як традиційно нейтральні Фінляндія та Швеція пішли в НАТО, в Ірландії пожвавилася дискусія щодо відносин з Альянсом.

Нейтральність притаманна Ірландії з часу здобуття незалежності в 1919 році, але відголосок війни в Україні докотився й до східної Атлантики.

Президент США Джо Байден під час виступу в парламенті Ірландії в Дубліні. 13 квітня 2023 року
Президент США Джо Байден під час виступу в парламенті Ірландії в Дубліні. 13 квітня 2023 року

Хоч Ірландія є найзахіднішим нечленом НАТО в Європі, однак вона зазнала російських кібератак, є небезпека для підводних кабелів зв’язку, які йдуть біля ірландських берегів дном Атлантичного океану і які можуть бути перерізаними.

Також російський флот збирався провести морські маневри неподалік берегів Ірландії і лише протест ірландських рибалок змусив Москву скасувати ці плани.

Влітку минулого року там відбулись публічні слухання і консультації щодо можливості приєднання до НАТО, але вони не завершились позитивним висновком.

Сербія

Авіація НАТО бомбардувала Сербію за Слободана Мілошевича, який оголосив війну Косово, вдався до етнічних чисток і зробив біженцями десятки тисяч косовських албанців.

Авіаудари НАТО були в 1999 році.

І хоча ударів було завдано проти режиму Мілошевича і його пропагандистського апарату, однак певний антинатовський сентимент залишився в сербському суспільстві, слов’янську і православну близькість якого до Росії постійно розігрувала Москва.

Однак часи міняються. Сербія стала учасницею програми НАТО «Партнерство заради миру» на ризькому саміті 2006 року.

Вже понад 10 років Сербія має з НАТО і виконує щорічний Індивідуальний партнерський план дій.

Генсек НАТО Єнс Столтенберґ тисне руку сербському президенту Александру Вучечу. Листопад 2023 року (фото ілюстраційне)
Генсек НАТО Єнс Столтенберґ тисне руку сербському президенту Александру Вучечу. Листопад 2023 року (фото ілюстраційне)

З початком війни в Україні, коли багато країн почали переосмислювати безпеку, сербський президент Алексадр Вучич сказав, у травні 2022 року, що Сербія не прагне членства в НАТО.

Боснія і Герцеговина

Боснія і Герцеговина веде перемовини про членство в НАТО з 2008 року. А за два роки до того приєдналася до «Партнерства заради миру».

НАТО виконувало місію в Боснії і Герцеговині під час війни, яка почалась між урядом боснійських мусульман і боснійських хорватів з боснійськими сербами.

Війна тривала з 1992 роки формально до 2004 року, а фактично гаряча стадія загасла в середині 1990-х. НАТО мало свої війська на території Боснії і Герцеговини.

Солдати НАТО під час тренувань щодо евакуації цивільних в боснійській столиці Сараєво. Жовтень 2019 року (фото ілюстраційне)
Солдати НАТО під час тренувань щодо евакуації цивільних в боснійській столиці Сараєво. Жовтень 2019 року (фото ілюстраційне)

Із 2008 року, з бухарестського саміту НАТО, між Альянсом і Боснією відбувається «інтенсифікований діалог».

В 2018 році Боснія і Герцеговина отримала ПДЧ.

Косово

НАТО здійснює миротворчу місію в Косово (KFOR) з червня 1999 року. НАТО також підтримує діалог щодо нормалізації між Приштиною та Белградом, який здійснюється з 2013 року за посередництва ЄС.

НАТО здійснює в Косово операції з підтримання миру силами KFOR
НАТО здійснює в Косово операції з підтримання миру силами KFOR

Косово хотіло б стати членом НАТО, але не всі країни НАТО визнають його незалежність, проголошену в 2008 році. Не визнають незалежність Косова Румунія, Греція, Іспанія, Словаччина.

Тому реальних шансів у Приштини стали членом НАТО без внутрішнього консенсусу всередині Альянсу щодо незалежності і без нормалізації відносин з Белградом практично немає.

Швейцарія

Швейцарія вважається одним з корифеїв нейтралітету на європейському континенті. Але традиційно швейцарська армія і система резервістів є дуже надійним і гарно відпрацьованим механізмом.

З 1996 року Швейцарія бере участь в програмі НАТО «Партнерство заради миру».

Але з початком війни Росії проти України, швейцарці приєднались практично до всіх санкцій, які запровадив ЄС проти Росії – не дивлячись не формальний нейтралітет і перебування поза ЄС.

Швейцарія також може стати місцем першого саміту щодо української «формули миру».

Швейцарський солдат під час навчань. Швейцарія хоч і є нейтральною і перебуває поза межами ЄС, але так само запровадила санкції проти Росії за війну в Україні
Швейцарський солдат під час навчань. Швейцарія хоч і є нейтральною і перебуває поза межами ЄС, але так само запровадила санкції проти Росії за війну в Україні

На початку цього року уряд Швейцарії дозволив використовувати резервістів в тренувальних місіях НАТО за межами країни, а також послабив обмеження на транзит іноземних військ (читай військ НАТО) територією Швейцарії.

Уряд Швейцарії також заявив, що хоче мати «тіснішу, інституційну співпрацю» з НАТО.

Беручи все це до уваги, в пресі навіть з’явились статті під заголовками на кшталт: Швейцарія і НАТО: лише флірт чи шлюб, який важко уявити?

Австрія

Австрія відрізняється від Швейцарії, хоча є й подібності. Як і в Швейцарії, в Австрії таж знаходяться штаб-квартири кількох міжнародних організацій – вочевидь, це є фактором, який формує нейтральність чи навпаки є її наслідком.

Але нейтральність Австрії йде від Другої світової війни, коли вона мусила зробити конституційне, договірне запевнення в нейтральності для виведення іноземних військ зі своєї території. Адже тоді вона фактично теж була поділена на сектори і її могла на десятки років спіткати доля розділеної Німеччини.

Але в 1995 році Австрія стала членом ЄС (до речі, разом зі Швецією та Фінляндією, які зараз вже й члени НАТО).

Того ж року Австрія приєдналася до «Партнерства заради миру». Австрійські солдати також беруть участь в деяких операціях НАТО (наприклад в Косово), які мають мандат Ради безпеки ООН.

Австрійські вояки в рамках місії НАТО KFOR прибувають на летовище Діяковіца в Косово (ілюстраційне фото)
Австрійські вояки в рамках місії НАТО KFOR прибувають на летовище Діяковіца в Косово (ілюстраційне фото)

Назагал в австрійській армії (як і в швейцарській) дуже професійні гірські штурмові війська, з огляду на географічний рельєф країн.

Більшість населення країни не підтримує членство в НАТО, але цей показник росте на тлі війни в Україні і після приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО (зараз за членство в Альянсі 21-23 відсотків австрійців, а проти – десь 60).

Як член ЄС Австрія підтримує всі санкції ЄС пороти Росії.

Кіпр

Розділений між греками-кіпріотами та турками-кіпріотами острівний Кіпр є нейтральною державою, але південна грецька частина є членом ЄС з 2004 року.

Кіпр є чи не єдиною державою-членом ЄС, яка не охоплена програмою НАТО «Партнерство заради миру». Проте там розташовані дві британські військові бази, а на північному Кіпрі є війська Туреччини, яка є членом НАТО.

Розподільча лінія на Кіпрі між північчю та півднем, яку охороняють миротворці ООН (ілюстраційне фото)
Розподільча лінія на Кіпрі між північчю та півднем, яку охороняють миротворці ООН (ілюстраційне фото)

Кілька років тому, Кіпр взяв участь в одному заході в Монсі, в Бельгії, де розташований військовий штаб НАТО. Але реально про членство в альянсі мова не йде. Хоча б тому, що Туреччина не визнає незалежності Кіпру і як член НАТО може заблокувати членство острівної країни в Альянсі.

Але тема, так би мовити, періодично на слуху. Були публікації, які кажуть, що членство Кіпра в НАТО зміцнило б безпеку в східному Середземномор’ї.

Мальта

Мальта має тісні взаємини з НАТО і є членом «Партнерства заради миру» з 1995 року, проте через рік вийшла з програми. Острівна країна знову повернулась до «Партнерства» з НАТО з 2008 році.

Цікаво, що як британська залежна територія Мальта після другої світової війни формально була засновницею НАТО в 1949 році.

З 1952 ро 1965 роки на Мальті навіть знаходився Середземноморський штаб НАТО.

Коли Мальта стала незалежною в 1964 році, то тодішнє керівництво країни прагнуло членства в НАТО. Тоді Альянс був чомусь не готовий, і навіть пропонувалося Мальті якесь «асоційоване членство» в НАТО. Але потім до влади прийшли ліві лейбористі в внесли в 1974 році положення про нейтральність до Конституції.

В жовтні 2023 року Мальта провела черговий раунд зустрічей політичних радників щодо української «формули миру». Мальта як член ЄС підтримує всі санкції проти Росії
В жовтні 2023 року Мальта провела черговий раунд зустрічей політичних радників щодо української «формули миру». Мальта як член ЄС підтримує всі санкції проти Росії

Зараз членство в НАТО не підтримується мейнстрімними партіями, а генсек Альянсу Єнс Столтенберґ сказав недавно, що НАТО цілком поважає суверенний вибір Мальти.

Більшість населення Мальти проти вступу до НАТО, але з початком війни в Україні зростає кількість тих, хто хоче тіснішої військової і безпекової співпраці в рамках ЄС.

Як член ЄС (з 2008 року), Мальта нині підтримує всі санкції ЄС проти Росії.

  • Зображення 16x9

    Ростислав Хотин

    Працював кореспондентом агентства Reuters у Києві, на Всесвітній службі «Бі-Бі-Сі» в Лондоні, кореспондентом телеканалу «1+1» та агенції УНІАН у Брюсселі, а нині – редактор Радіо Свобода в Празі.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG