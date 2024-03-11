«Здатися – це не мир»: Столтенберґ закликає зміцнювати Україну

Генсек НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що здатися не означає досягнути миру, а тому Північноатлантичний альянс (НАТО) має продовжувати підтримувати Україну, заявив він на брифінгу перед початком церемонії підняття прапора Швеції біля штаб-квартири Альянсу.

«Ми повинні продовжувати зміцнювати Україну, щоб показати президенту Путіну, що він не отримає того, чого хоче на полі бою», – сказав Столтенберґ.



Він додав, що президент Росії Володимир Путін розпочав цю війну, і він може закінчити її, але Україна не має такої можливості.

На думку генсека НАТО, коли президент РФ розпочав повномасштабне вторгнення два роки тому, він хотів більше контролю над своїми сусідами, але йому це не вдалося. Столтенберґ наголосив, що сьогодні альянс більший і сильніший, а Україна «як ніколи наблизилася до членства в НАТО».

Лідери багатьох країн та міжнародних організацій висловили підтримку Україні після того, як папа Римський Франциск в інтерв’ю для швейцарської телерадіокомпанії RSI у контексті війни РФ проти України закликав Україну до переговорів, а також казав про мужність підняти «білий прапор».

Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував папі Римському «закликати президента Росії Володимира Путіна вивести війська з України», та зауважив, що у такому випадку «мир настав би одразу без потреби у перемовинах».

Керівник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що своїми словами щодо України папа Римський Франциск мав намір «закликати до припинення вогню та відновити сміливість переговорів», але не мав на увазі капітуляцію.