Президент відреагував на заяву папи Римського про «білий прапор»

Російські військові «не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором», зазначив у новому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась», – сказав президент, натякаючи на нещодавню заяву папи Римського про «білий прапор».

За словами Зеленського, «коли Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну, то всі українці – християни, мусульмани, юдеї – стали на захист країни».

«І я дякую кожному українському капелану, які – з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити», – наголосив він.

Раніше папа Римський Франциск в інтерв’ю для швейцарської телерадіокомпанії RSI у контексті війни РФ проти України закликав Україну до переговорів, а також казав про мужність підняти «білий прапор».

Керівник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що своїми словами щодо України папа Римський Франциск мав намір «закликати до припинення вогню та відновити сміливість переговорів», але не мав на увазі капітуляцію.

8 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову запропонував свою країну як майданчик для переговорів між Києвом і Москвою, у тому числі «мирного саміту» за участі Росії. Втім, за підсумками переговорів у Стамбулі президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган висловили різні підходи до питання участі Росії в переговорах про завершення війни.

На пресконференції 25 лютого президент України Володимир Зеленський укотре заявив, що не бачить можливості вести мирні переговори з Путіним, і що Україна запропонує «майданчик, на якому він (президент РФ Володимир Путін – ред.) може погодитися з тим, що він програв цю війну».

У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський представив план, який складається з десяти пунктів, відомий як «формула миру». Зокрема, він передбачає, що будь-які переговори з Москвою можуть розпочатися лише після повернення нею всіх зайнятих територій, включаючи Крим, та виведення військ із усіх окупованих нею регіонів. У вересні 2022 року в Україні затвердили рішення, яке, зокрема, передбачає неможливість ведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Американський Інститут вивчення війни (ISW), який проаналізував повідомлення в західних ЗМІ про можливі «сигнали Кремля» щодо готовності до переговорів, заявляє, що максималістські цілі Росії – контролювати Україну і послабити НАТО – залишаються незмінними.