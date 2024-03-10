Міністр оборони Італії виступив проти відправки західних військ в Україну

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступив проти відправки західних військ в Україну, заявивши, що «це стане на заваді дипломатії».

«Введення військ в Україну означає крок до односторонньої ескалації, яка перекреслить шлях дипломатії. Немає сенсу висувати такі міркування зараз, після двох років війни», – зазначив Крозетто в інтерв’ю виданню La Stampa.

За його словами, Франція та Польща, не виключаючи відправку військ в Україну, «можуть говорити від свого імені, а не від імені НАТО», яке «формально й добровільно залишилося осторонь війни».

Він додав, що «за рік західні країни вийшли на рівень виробництва, який може допомогти Україні у постачанні зброї, втім визнав, що він все ще нижчий, ніж у Росії».

«Ми маємо надавати всю можливу підтримку Києву, не відступаючи, але ми повинні думати про те, щоб допомогти українцями відновити свою свободу, територію та безпеку також і в інший спосіб: активізуючи дипломатичні шляхи з більшою силою і напористістю», – вказав Крозетто.

Міністр оборони Італії вказав на зустріч президента України Володимира Зеленського зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом та висловив сподівання, що «завдяки цим зусиллям вдасться досягти прогресу».

Раніше, 26 лютого, французький президент Емманюель Макрон заявив, що, хоча «немає консенсусу» щодо відправки західних сухопутних військ в Україну, «нічого не можна виключати».

Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне уточнив цю заяву Макрона, сказавши, що Захід має розглянути нові дії на підтримку України, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на українській території. За словами Сежурне, деякі з цих дій «можуть вимагати присутності на українській території, не переходячи порогу войовничості».

Сполучені Штати і більшість європейських країн після цього заявили, що не планують посилати наземні війська в Україну.

Після цього президент Росії Володимир Путін заявив, що країни НАТО ризикують ядерним конфліктом, якщо відправлять війська в Україну.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви французького лідера, заявив, що якщо будь-які ініціативи спрямовані на посилення України у відбитті російської агресії, «вони будуть хорошими для всього світу».