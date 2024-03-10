Сікорський каже, що «солдати з країн НАТО вже в Україні»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зробив заяву про присутність військових з країн НАТО в Україні.

«Солдати з країн НАТО вже є в Україні. Я б хотів подякувати країнам, які йдуть на цей ризик. Вони самі знають, хто то є», – сказав Сікорський під час конференції у Сеймі присвяченій 25-річчю членства Польщі в НАТО, коментуючи заяву французького президента Еммануеля Макрона про можливість відправки західних військ в Україну.

Водночас польський міністр відмовився уточнити, про які саме країни йдеться.

«На відміну від інших європейських політиків, я не буду цього говорити», – наголосив він.

Раніше, 26 лютого, французький президент Емманюель Макрон заявив після конференції європейських лідерів, що, хоча «немає консенсусу» щодо відправки західних сухопутних військ в Україну, «нічого не можна виключати».

Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне уточнив цю заяву Макрона, сказавши, що Захід має розглянути нові дії на підтримку України, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на українській території. За словами Сежурне, деякі з цих дій «можуть вимагати присутності на українській території, не переходячи порогу войовничості».

Сполучені Штати і більшість європейських країн цього тижня заявили, що не планують посилати наземні війська в Україну.

Після цього президент Росії Володимир Путін заявив, що країни НАТО ризикують ядерним конфліктом, якщо відправлять війська в Україну.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви французького лідера, заявив, що якщо будь-які ініціативи спрямовані на посилення України у відбитті російської агресії, «вони будуть хорошими для всього світу».