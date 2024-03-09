Кемерон виступив проти відправлення військових в Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив проти відправки військ союзників в Україну «навіть для проведення тренувальних місій».

Відповідаючи на запитання журналістів видання Sueddeutsche Zeitung, «чи вважає він розумним виключати можливість відправки військ в Україну в нинішній ситуації», Кемерон відповів: «Тренувальні місії краще проводити за межами країни. У Великій Британії ми підготували 60 тисяч українських солдатів».

На його переконання, «розміщення іноземної місії в Україні створить мішені для Росії».

«Ми повинні уникати створення очевидних цілей для Путіна (президента Росії Володимира Путіна – ред.)», – наголосив Кемерон.

Раніше, 26 лютого, президент Франції Еммануель Макрон 26 лютого заявив, що «не виключає відправку західних військ в Україну».

Пізніше Велика Британія підтвердила, що направляла «невеликі підрозділи» в Україну для допомоги в медичній підготовці, але речник прем’єр-міністра Ріші Сунака сказав, що «країна не передбачає широкомасштабного розгортання своїх військових в Україні».

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що «зараз немає планів надсилати війська в Україну, але союзники України можуть розглянути можливість проведення спеціальних тренувань або місій з розмінування».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів повернути тренувальні місії на територію України, нагадавши, що «у 2014-2022 роках в Україні працював увесь спектр тренувальних місій».

Водночас Сполучені Штати і більшість європейських країн заявили, що не планують посилати наземні війська в Україну.

Після цього президент Росії Володимир Путін заявив, що країни НАТО ризикують ядерним конфліктом, якщо відправлять війська в Україну.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви французького лідера, заявив, що якщо будь-які ініціативи спрямовані на посилення України у відбитті російської агресії, «вони будуть хорошими для всього світу».