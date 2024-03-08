Міністр оборони Британії у Києві: «я приїхав, щоб бити на сполох»

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс записав відео з центру Києва і закликав міжнародну спільноту підтримати Україну.

«Я у Києві, щоб підняти тривогу в демократичному світі – ми повинні переконатися, що Україна виграє цю війну», – наголосив Шеппс у соцмережі Х.

За його словами, Британія зробила «більше, ніж будь-коли, надавши найбільший на сьогодні пакет військової підтримки».

«Тепер кожна країна повинна зробити те ж саме і забезпечити перемогу свободи над тиранією», – сказав британський міністр.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч із міністром оборони Великої Британії Ґрантом Шаппсом в Україні. За його словами, він подякував за лідерство Британії в безпековій підтримці України.