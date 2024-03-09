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Голова МЗС Польщі: війська НАТО в Україні не є «немислимою» ідеєю

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до України. Київ, 22 грудня 2023 року
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до України. Київ, 22 грудня 2023 року

Міністр закордонних справ Польщі заявив, що присутність сил НАТО в Україні «не є немислимою». Про це Радослав Сікорський заявив 8 березня під час дискусії в польському парламенті. Пізніше МЗС країни опублікувало його коментар англійською мовою у соцмережі X.

«Присутність сил НАТО в Україні не є немислимою. Я ціную ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона, тому що йдеться про те, щоб Путін боявся, а не про те, щоб ми боялися Путіна», – цитує словам Сікорського МЗС Польщі.

Минулого місяця президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключати можливість направлення західних військ в Україну. Пізніше офіційні особи Франції спробували роз’яснити слова Макрона і пом’якшити реакцію на них, водночас наполягаючи на необхідності надіслати Росії чіткий сигнал про те, що вона не може перемогти у війні в Україні.

Сполучені Штати і більшість європейських країн заявили, що не планують посилати наземні війська в Україну.

У Кремлі попередили, що якщо НАТО відправить війська, прямий конфлікт між альянсом і Росією буде неминучим.

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