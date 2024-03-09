Голова МЗС Польщі: війська НАТО в Україні не є «немислимою» ідеєю

Міністр закордонних справ Польщі заявив, що присутність сил НАТО в Україні «не є немислимою». Про це Радослав Сікорський заявив 8 березня під час дискусії в польському парламенті. Пізніше МЗС країни опублікувало його коментар англійською мовою у соцмережі X.

«Присутність сил НАТО в Україні не є немислимою. Я ціную ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона, тому що йдеться про те, щоб Путін боявся, а не про те, щоб ми боялися Путіна», – цитує словам Сікорського МЗС Польщі.

Минулого місяця президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключати можливість направлення західних військ в Україну. Пізніше офіційні особи Франції спробували роз’яснити слова Макрона і пом’якшити реакцію на них, водночас наполягаючи на необхідності надіслати Росії чіткий сигнал про те, що вона не може перемогти у війні в Україні.

Сполучені Штати і більшість європейських країн заявили, що не планують посилати наземні війська в Україну.

У Кремлі попередили, що якщо НАТО відправить війська, прямий конфлікт між альянсом і Росією буде неминучим.

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