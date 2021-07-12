Київ через пару годин накриють грози – КМДА

Київ через кілька годин накриють грози, які утримаються до кінця доби. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

«У найближчі 1-2 години з утриманням до кінця доби 12 липня в Києві очікуються грози (1 рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Під час дощів, попереджають у КМДА, місцями можливі підтоплення, чергуватиме додаткова спецтехніка.

«Для ліквідації наслідків негоди КК «Київавтодор» має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів», – заявили у адміністрації.

У КМДА закликали у випадку виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертатися до цілодобової диспетчерської «Київавтодору».