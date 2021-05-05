ОАСК просять звільнити Степанова та зобов’язати МОЗ дозволити щеплення «Спутніком V»

Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов до Міністерства охорони здоров’я та його очільника Максима Степанова. Про це суд повідомив 5 травня.

Як зазначено в заяві пресслужби, автор позову – житель Харкова.

«Позивач просить суд зобов’язати МОЗ, як центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, вжити заходи для забезпечення громадян, які бажають вакцинуватися проти коронавірусної інфекції (російською, від COVID-19 – ред.) вакциною «Спутнік V», доступом до цієї вакцини. Серед інших вимог позову – зобов’язати Максима Степанова написати заяву про складення повноважень Міністра охорони здоров’я», – повідомляє ОАСК.

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Суд вирішує, чи відкрити провадження у цій справі.

Міністерство охорони здоров’я та Максим Степанов наразі не коментували це повідомлення. Напередодні Степанов заявив у своєму фейсбуці, що «Спутніка V» «в Україні не буде».

МОЗ України виключає можливість використання «Спутника V» та інших російських вакцин проти COVID-19 через значні сумніви в їхній ефективності й побічних наслідках і недоведеність даних їхніх випробувань.