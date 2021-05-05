Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
05 травня 2021, Київ 18:07
Новини | Політика

ОАСК просять звільнити Степанова та зобов’язати МОЗ дозволити щеплення «Спутніком V»

Напередодні Максим Степанов заявив, що «Спутніка V» «в Україні не буде»

Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов до Міністерства охорони здоров’я та його очільника Максима Степанова. Про це суд повідомив 5 травня.

Як зазначено в заяві пресслужби, автор позову – житель Харкова.

«Позивач просить суд зобов’язати МОЗ, як центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, вжити заходи для забезпечення громадян, які бажають вакцинуватися проти коронавірусної інфекції (російською, від COVID-19 – ред.) вакциною «Спутнік V», доступом до цієї вакцини. Серед інших вимог позову – зобов’язати Максима Степанова написати заяву про складення повноважень Міністра охорони здоров’я», – повідомляє ОАСК.

Читайте також: «Спутнік V» біля воріт. Пригоди російської вакцини в Європі

Суд вирішує, чи відкрити провадження у цій справі.

Міністерство охорони здоров’я та Максим Степанов наразі не коментували це повідомлення. Напередодні Степанов заявив у своєму фейсбуці, що «Спутніка V» «в Україні не буде».

МОЗ України виключає можливість використання «Спутника V» та інших російських вакцин проти COVID-19 через значні сумніви в їхній ефективності й побічних наслідках і недоведеність даних їхніх випробувань.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG